हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम

दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम

Insurance Tips: दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जलने पर इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या हैं इंश्योरेंस कंपनियों के नियम. जिससे न हो कोई परेशानी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Oct 2025 06:21 PM (IST)
Insurance Tips: दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जलने पर इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है या नहीं. जान लीजिए इसके लिए क्या हैं इंश्योरेंस कंपनियों के नियम. जिससे न हो कोई परेशानी.

कल यानी 20 अक्टूबर को देशभर में धूमधाम से दिवाली मनाई गई. रोशनी और खुशियों के इस त्योहार पर लोगों ने खूब पटाखे भी फोड़े. लेकिन कभी-कभी यही पटाखे परेशानी बन जाते हैं. कई बार जलते पटाखे गाड़ियों पर गिर जाते हैं और उनमें आग लग जाती है.

1/6
दिवाली के दिन पटाखों के चलते अगर गाड़ी में आग लग जाए उसे नुकसान पहुंच जाए. तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है या नहीं? क्या हैं इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं.
दिवाली के दिन पटाखों के चलते अगर गाड़ी में आग लग जाए उसे नुकसान पहुंच जाए. तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है या नहीं? क्या हैं इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं.
2/6
अगर आपकी कार या बाइक कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आती है. तो पटाखों से हुए नुकसान पर क्लेम मिल सकता है. इस पॉलिसी में फायर, ब्लास्ट, बिजली गिरने या किसी बाहरी वजह से हुए नुकसान को कवर किया जाता है.
अगर आपकी कार या बाइक कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आती है. तो पटाखों से हुए नुकसान पर क्लेम मिल सकता है. इस पॉलिसी में फायर, ब्लास्ट, बिजली गिरने या किसी बाहरी वजह से हुए नुकसान को कवर किया जाता है.
3/6
यानी अगर किसी जलते पटाखे से गाड़ी में आग लगती है. तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी मरम्मत या रिप्लेसमेंट का खर्च दे सकती है. बशर्ते आपने सभी नियम पूरे किए हों. वहीं अगर आपके पास केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है. तो दिवाली पर गाड़ी को हुए निजी नुकसान का कोई क्लेम नहीं मिलेगा.
यानी अगर किसी जलते पटाखे से गाड़ी में आग लगती है. तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी मरम्मत या रिप्लेसमेंट का खर्च दे सकती है. बशर्ते आपने सभी नियम पूरे किए हों. वहीं अगर आपके पास केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है. तो दिवाली पर गाड़ी को हुए निजी नुकसान का कोई क्लेम नहीं मिलेगा.
4/6
थर्ड पार्टी पॉलिसी सिर्फ किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट के लिए होती है. आपकी गाड़ी के लिए नहीं. इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कंप्रीहेंसिव कवरेज लेना ही सही ऑप्शन रहता है.
थर्ड पार्टी पॉलिसी सिर्फ किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट के लिए होती है. आपकी गाड़ी के लिए नहीं. इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कंप्रीहेंसिव कवरेज लेना ही सही ऑप्शन रहता है.
5/6
अगर गाड़ी को पटाखों से नुकसान हुआ है. तो तुरंत फोटो और वीडियो सबूत रखें. इसके बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत जानकारी दें. अगर कार में बड़ा नुकसान हुआ है तो फिर ऐसे में एफआईआर या फायर ब्रिगेड रिपोर्ट देना भी जरूरी हो सकता है.
अगर गाड़ी को पटाखों से नुकसान हुआ है. तो तुरंत फोटो और वीडियो सबूत रखें. इसके बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत जानकारी दें. अगर कार में बड़ा नुकसान हुआ है तो फिर ऐसे में एफआईआर या फायर ब्रिगेड रिपोर्ट देना भी जरूरी हो सकता है.
6/6
कंपनी जांच के बाद तय करती है कि नुकसान कैसे हुआ और क्या यह पॉलिसी के तहत कवर होता है या नहीं.नअगर जांच में यह पाया गया कि गाड़ी के पास पटाखे आपने खुद जलाए या पार्किंग में लापरवाही बरती. तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
कंपनी जांच के बाद तय करती है कि नुकसान कैसे हुआ और क्या यह पॉलिसी के तहत कवर होता है या नहीं.नअगर जांच में यह पाया गया कि गाड़ी के पास पटाखे आपने खुद जलाए या पार्किंग में लापरवाही बरती. तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
Published at : 22 Oct 2025 06:21 PM (IST)
Tags :
Diwali Firecrackers Utility News INSURANCE

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
यूटिलिटी
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जनरल नॉलेज
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
ट्रेंडिंग
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget