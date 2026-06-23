Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ ट्रेनें बरवाडीह स्टेशन पर नहीं रुकेंगी; यात्री स्टेटस जांचें।

Train Cancelled: कई बार रेलवे किसी कारण के चलते ट्रेनें रद्द कर देता है, लेकिन इसकी जानकारी अगर यात्रियों को न हो और वह अपने सामान के साथ स्टेशन पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है कि समय, पैसे और परेशानी सब होगी. लेकिन रेलवे जब भी ट्रेन रद्द या रूट में बदलाव करता है तो उसके पीछे कोई न कोई जरूरी कारण होता ही है.

ऐसे में अगर आप भी हाल फिलहाल में ट्रेन से जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल में रेल बुनियादी ढांचे को पहले से मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है. छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तीसरी बार रेल लाइन को शुरू करने के लिए 23 जून यानी आज से 27 जून तक काम होगा, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द और कई को दूसरे रूट से चलाया जाएगा.

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दूसरे रास्ते से चलाई जाएंगी ये ट्रेनें

यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए रेलवे ने कई जरूरी ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाने का फैसला किया है.

झारखंड एक्सप्रेस

रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस

विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस

टाटनगरज-जम्मूतवी एक्सप्रेस

शक्तिपुंज एक्सप्रेस

विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस

धनबाद-भोपाल एक्सप्रस

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

रेलवे के मुताबिक इस काम के चलते 14 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग-अलग तारीख में रद्द किया गया है.

वाराणसी-बरकाकाना मेमू

बारवाडीह-चुनार

गोमो-बरवाडीह

बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन

बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन शामिल हैं.

इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी ट्रेन

23 से 27 जून के बीच कुछ ट्रेनों को बरवाडीह स्टेशन पर निर्धारित ठहराव नहीं होगा. इनमें शामिल हैं...

पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस

रांची-चोपन एक्सप्रेस

बरकाकाना-पटना पलामू एक्सप्रेस

और संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस

ध्यान दें, 23 से 27 जून तक रांची-सासाराम एक्सप्रेस और सासाराम-रांची एक्सप्रेस का संचालन भी प्रभावित रहेगा.

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यात्रा से पहले करें ये काम

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वह इस अवधि के बीच अगर यात्रा करने वाले हैं तो पहले अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में पता कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद कोई दिक्कत न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं.