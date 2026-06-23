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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआज से 27 जून तक यात्रियों को हो सकती है परेशानी, रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की और कई का बदला रूट, देखिए लिस्ट

आज से 27 जून तक यात्रियों को हो सकती है परेशानी, रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की और कई का बदला रूट, देखिए लिस्ट

Train Cancelled: अगर आप आज से 27 जून के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल में चल रहे काम के कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. देखिए लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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  • कुछ ट्रेनें बरवाडीह स्टेशन पर नहीं रुकेंगी; यात्री स्टेटस जांचें।

Train Cancelled: कई बार रेलवे किसी कारण के चलते ट्रेनें रद्द कर देता है, लेकिन इसकी जानकारी अगर यात्रियों को न हो और वह अपने सामान के साथ स्टेशन पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है कि समय, पैसे और परेशानी सब होगी. लेकिन रेलवे जब भी ट्रेन रद्द या रूट में बदलाव करता है तो उसके पीछे कोई न कोई जरूरी कारण होता ही है.

ऐसे में अगर आप भी हाल फिलहाल में ट्रेन से जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल में रेल बुनियादी ढांचे को पहले से मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है. छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तीसरी बार रेल लाइन को शुरू करने के लिए 23 जून यानी आज से 27 जून तक काम होगा, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द और कई को दूसरे रूट से चलाया जाएगा.

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दूसरे रास्ते से चलाई जाएंगी ये ट्रेनें

यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए रेलवे ने कई जरूरी ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाने का फैसला किया है.

  • झारखंड एक्सप्रेस
  • रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस
  • विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस
  • टाटनगरज-जम्मूतवी एक्सप्रेस
  • शक्तिपुंज एक्सप्रेस
  • विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस
  • धनबाद-भोपाल एक्सप्रस 

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

रेलवे के मुताबिक इस काम के चलते 14 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग-अलग तारीख में रद्द किया गया है.

  • वाराणसी-बरकाकाना मेमू
  • बारवाडीह-चुनार
  • गोमो-बरवाडीह
  • बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन
  • बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन शामिल हैं.

इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी ट्रेन

23 से 27 जून के बीच कुछ ट्रेनों को बरवाडीह स्टेशन पर निर्धारित ठहराव नहीं होगा. इनमें शामिल हैं...

  • पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस
  • रांची-चोपन एक्सप्रेस
  • बरकाकाना-पटना पलामू एक्सप्रेस
  • और संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस

ध्यान दें, 23 से 27 जून तक रांची-सासाराम एक्सप्रेस और सासाराम-रांची एक्सप्रेस का संचालन भी प्रभावित रहेगा.

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यात्रा से पहले करें ये काम

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वह इस अवधि के बीच अगर यात्रा करने वाले हैं तो पहले अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में पता कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद कोई दिक्कत न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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