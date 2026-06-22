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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel Safety: घर की छत पर सोलर पैनल लगाने से पहले न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान

Solar Panel Safety: घर की छत पर सोलर पैनल लगाने से पहले न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान

Rooftop Solar System: सोलर पैनल लगवाते समय सही फिटिंग और अच्छी क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल जरूरी है. लापरवाही से आंधी में पैनल गिरने, आग लगने और बिजली हादसों का खतरा बढ़ सकता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 09:24 PM (IST)
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Solar Panel Installation Tips: बढ़ते बिजली बिल से राहत पाने के लिए आजकल लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहें है. यह सुविधा न सिर्फ बिजली बिल को काम करने में मदद करता है, बल्कि यह लंबे समय में ऊर्जा की बचत के लिए बेहतर ऑप्शन माना जाता है. ऐसे में सोलर सिस्टम लगवाना सिर्फ पैनल खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सही फिटिंग का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

अगर आप इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी लापरवाही करते है या घटिया समान का इस्तेमाल करते हैं, तो तेज आंधी-तूफान में पैनल गिरने, आग लगने या बिजली का झटका लगने जैसी घटनाएं हो सकती है. इसलिए घर में सोलर पैनल लगवाने से पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि आप इसस परेशानियों से बच सकें. 

सोलर पैनल लगवाने से पहले क्या करें?

  • सोलर पैनल ब्रांड: सोलर पैनल काफी लंबी अवधि का निवेश है, इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी और भरोसेमंद ब्रांड का ही सोलर पैनल खरीदना चाहिए. खासकर सोलर पैनल की वारंटी जरूर जांच लें, ताकि भविष्य में खराबी आने पर कंपनी से मदद मिल सके और आपको अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़ें.
  • छत की मजबूती: सोलर पैनल लगाने से पहले अपनी छत की मजबूती की जांच करना बेहद जरूरी है. अगर आपकी छत काफी पुरानी है या उसमें किसी तरह की मरम्मत की जरूरत है, तो पहले उसे ठीक करवा है.

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  • छत का साइज: हर घर की छत का आकार अलग-अलग होता है. ऐसे में सोलर पैनल लगाने से पहले अपनी छत पर पर्याप्त जगह देखें. क्योंकि कम जगह होने के कारण आप बिजली बिल बचाने का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे. 
  • नियमित देखभाल: सोलर पैनल लगवाने के बाद उसकी समय-समय पर सफाई और जांच जरूर करवाएं.  नियमित मेंटेनेंस करना बेहद जरूरी होता है. साथ ही यह भी जानकारी लें कि सिस्टम की मेंटेनेंस कैसे करनी है. 

कितना वजन सह सकती है छत?

सोलर पैनल और उसका पूरा सिस्टम छत पर काफी वजन डालता है. इसलिए आप यह जरूर चेक करें कि आपकी छत इस वजन को आसानी से सह सकती है या नहीं. कमजोर छत पर भारी पैनल लगाने से काफी खतरा बढ़ सकता है. इस खतरे से बचने के लिए किसी एक्सपर्ट से छत की जांच करवाना बेहतर ऑप्शन मानस जाता है.

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Published at : 22 Jun 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News Rooftop Solar System Installation Tips
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