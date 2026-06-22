हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी बिल्डर से मांग सकते हैं मुआवजा, उसे देना होगा हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट की बातें पढ़ लें

फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी बिल्डर से मांग सकते हैं मुआवजा, उसे देना होगा हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट की बातें पढ़ लें

Flat Delay Compensation: सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि फ्लैट मिलने में देरी पर कब्जा लेने के बाद भी खरीदार बिल्डर से मुआवजे की मांग कर सकता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

Supreme Court Homebuyer Verdict: घर खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी बिल्डर की लापरवाही के कारण फ्लैट मिलने में देरी हुई है, तो खरीदार कब्जा लेने के बाद भी उस देरी के बदले मुआवजे की मांग का हकदार रहेगा. सिर्फ फ्लैट की चाबी मिल जाने से बिल्डर की देरी के खिलाफ खरीदार का यह हक खत्म नहीं हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि घर खरीदार का दावा सिर्फ फ्लैट का मालिकाना हक पाने तक सीमित नहीं है. अगर देरी की वजह से आपको आर्थिक नुकसान या परेशानी उठानी पड़ी है, तो उसके लिए आप भरपाई की मांग कर सकते हैं. 

क्या कब्जा मिलने के बाद भी बना रहेगा अधिकार?

यह मामला एक ऐसे फ्लैट खरीदार की शिकायत से जुड़ा था, जिसने फ्लैट मिलने में हुई देरी को लेकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस केस में खरीदार ने देरी के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की थी.

हालांकि, बिल्डर ने समझौते में मौजूद मध्यस्थता (Arbitration) की शर्त का हवाला देते हुए मामले को सुलझाने की मांग की थी. जिला फोरम और राज्य आयोग के बाद यह मामला NCDRC तक पहुंचा, जहां खरीदार की याचिका यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि उसने शिकायत से पहले ही फ्लैट का कब्जा ले लिया था. 

Ration Card Update: सरकार ने बदली अनाज लेने की व्यवस्था, लंबी लाइन और राशन की कमी से मिलेगी राहत

इस तर्क को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि खरीदार की शिकायत का मकसद फ्लैट का कब्जा लेना नहीं था, बल्कि उसकी यह मांग देरी के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना था. इसलिए कब्जा मिलने के बाद भी मुआवजे का दावा किया जा सकता है. 

खरीदार को क्या करना चाहिए?

  • सबूत इकट्ठा करें: पजेशन की तय तारीख वाले एग्रीमेंट की कॉपी सुरक्षित रखें.
  • शिकायत दर्ज करें: आप अपनी शिकायत राज्य के  (RERA) अथॉरिटी या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं.
  • वकील से सलाह लें: एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज होने के बावजूद उपभोक्ता कोर्ट जाने का अधिकार बना रहता है.

Bengal DA Hike: बंगाल में महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलेगी? समझें पूरा गणित

Published at : 22 Jun 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT Flat Delay Builder Delay Case Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी बिल्डर से मांग सकते हैं मुआवजा, उसे देना होगा हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट की बातें पढ़ लें
फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी बिल्डर से मांग सकते हैं मुआवजा, उसे देना होगा हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट की बातें पढ़ लें
यूटिलिटी
EPFO: घर बैठे बदल सकते हैं PF अकाउंट का मोबाइल नंबर, जानें अपडेट करने का तरीका स्टेप बॉय स्टेप
EPFO: घर बैठे बदल सकते हैं PF अकाउंट का मोबाइल नंबर, जानें अपडेट करने का तरीका स्टेप बॉय स्टेप
यूटिलिटी
Solar Panel Safety: घर की छत पर सोलर पैनल लगाने से पहले न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान
घर की छत पर सोलर पैनल लगाने से पहले न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान
यूटिलिटी
पेट्रोल कार के टैंक में भर दिया डीजल तो क्या करें? समझें अपने अधिकार, कोर्ट ने पंप पर ठोका था 26000 का जुर्माना
पेट्रोल कार के टैंक में भर दिया डीजल तो क्या करें? समझें अपने अधिकार, कोर्ट ने पंप पर ठोका था 26000 का जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Center Fire: कोचिंग सेंटर में आग, गिर गए छात्र? | UP News | Yogi | Aliganj
Bharat Tiwari Encounter: सिस्टम बना 'हत्यारा', ब्राह्मण था इसलिए मारा? | Samrat Choudhary | Bihar
Balan: The Boy मे दिखी मां-बेटे की अनोखी कहानी, दमदार ट्विस्ट्स और शानदार अभिनय का मास्टरपीस
Maa Inti Bangaaram Review: Samantha ने दमदार एक्शन और इमोशन से जीता दिल
Cocktail 2 Review: टॉक्सिक रिश्तों से दूर, सच्चे प्यार की खूबसूरत कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget