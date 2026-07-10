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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Coupe Coach: सोशल मीडिया पर छाया ट्रेन का प्राइवेट केबिन, हर किसी को नहीं मिलता, जानें कैसे करें बुकिंग

Train Coupe Coach: सोशल मीडिया पर छाया ट्रेन का प्राइवेट केबिन, हर किसी को नहीं मिलता, जानें कैसे करें बुकिंग

Train Coupe Coach Booking: अगर आप भी ट्रेन में प्राइवेसी के साथ सफर करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. ऐसे यात्रियों के लिए फर्स्ट AC का कूपे अच्छा ऑप्शन है. जानिए कैसे होती है बुकिंग?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Jul 2026 07:52 PM (IST)
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  • फर्स्ट एसी कूपे पार्टनर संग यात्रा में प्राइवेसी प्रदान करता है।
  • IRCTC वेबसाइट पर बुकिंग करते समय कूपे का विकल्प चुनें।
  • रेलवे आरक्षण चार्ट बनने पर कूपे का आवंटन करता है।
  • कूपे न मिलने पर ट्रेन में टीटीई से संपर्क करें।

Train Coupe Coach Booking: हाल ही में ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें फर्स्ट एसी के एक केबिन को होटल के हनीमून रूम की तरह सजाया हुआ था, जिसके बाद से ही अब लोग इसे बुक करने के बारे में सोच रहे हैं. खासकर अगर सफर के दौरान परिवार और दोस्तों की जगह आपका पार्टनर साथ हो तो ऐसे में हर कोई चाहेगा की उसको प्राइवेसी मिले. अब यह तो जनरल या स्लीपर कोच में नामुमकिन है. अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ ट्रेन में सफर के दौरान प्राइवेसी चाहते हैं तो आपके लिए फर्स्ट AC का कूपे अच्छा ऑप्शन है. 

फर्स्ट AC कूप की बुकिंग कैसे करें?

अगर आप फर्स्ट एसी में यात्रा करने की प्लान कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप टिकट बुक कर सकते हैं जैसे...

  • सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाएं.
  • टिकट बुक करते समय सीट या बर्थ चुनने का ऑप्शन मिलेगा.
  • अगर आप दो लोग हैं तो कूपे का ऑप्शन चुनें.
  • क्योंकि कूपे दो बर्थ वाला बंद कंपार्टमेंट होता है.
  • इसमें प्राइवेसी की कोई टेंशन नहीं होती है.
  • वहीं अगर 3-4 लोग हैं तो उन्हें केबिन दिया जाता है.

तत्काल टिकट वालों को राहत, बुकिंग भी आसान, IRCTC की नई चमचमाती वेबसाइट में क्या-क्या मिलेगा?

बुकिंग के बाद कूपे मिल जाएगा या नहीं?

दरअसल, केबिन या कूपे को सामान्य सीटों की तरह तुरंत नहीं दिया जाता है. जब रिजर्वेशन चार्ट बन जाता है तब रेलवे इसका फैसला करता है. अगर किसी नवविवाहित जोड़े ने कूपे की बुकिंग की हुई है तो रेलवे उन्हें सीट देने के बारे में पहले सोचता है. अगर आपको किसी कारणवश कूपे नहीं मिलता है तो आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से बात कर सकते हैं. अगर कोई कूपे खाली हो जाता है तो टीटीई रेलवे नियमों के मुताबिक आपको वह दे सकता है.

कूपे मिलने के लिए करें कुछ जरूरी काम

  • सबसे पहले तो टिकट जल्द से जल्द बुक करें.
  • सफर करने वाले यात्रियों का एक ही PNR पर टिकट बुक करें.
  • अगर आपके साथ आपका पार्टनर है तो कूपे का ऑप्शन चुनें.

ध्यान रखें, उसी ट्रेन में कूपे की सुविधा होती है, जिन ट्रेन में फर्स्ट एसी कोच लगा होता है. हर ट्रेन में एसी कोच हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए टिकट बुक करने से पहले यह जरूर देख लें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS First AC Coupe Coach
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