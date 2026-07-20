टैक्सपेयर्स ध्यान दें! e-PAN के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, ऐसे पहचानें असली और नकली मेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गलती पर इंटरनेट बंद कर पासवर्ड बदलें।

Fake e-PAN Email Alert: आज के समय में साइबर ठगी के मामले काफी बढ़ गए है. साइबर ठग हर दिन नए तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प रहे हैं. आमतौर पर बैंक, आधार या फिर अन्य जरूरी चीजों के मैसेज आते हैं. ऐसे में कई लोग बिना जाने लिंक को खोल लेते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है.

अगर आपके पास भी e-PAN के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसपर क्लिक करने की गलती न करें, वरना आपका बैंक अकाउंट एक झटके में खाली हो सकता है. इस पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने इस तरह के ईमेल से बचने की सलाह दी है और साथ ही इन्हें फर्जी बताया है.

बिजली बिल करना है कम? सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी हाउस डिज़ाइन दे सकता है राहत, अपनाएं ये आसान तरीके

PIB फैक्ट चेक ने क्या कहा?

PIB फैक्ट चेक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें साफ किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल भेजा जा रहा है तो उसे असली समझने की गलती न करें, वे ईमेल पूरी तरह से फर्जी है.

📢Have you also received an email asking you to download e-PAN Card❓#PIBFactCheck



⚠️This Email is #Fake



✅Do not respond to any emails, links, calls & SMS asking you to share financial & sensitive information



➡️Details on reporting phishing E-mails: https://t.co/nMxyPtwN00 pic.twitter.com/BXwZXbPk70 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 18, 2026

PIB ने लोगों को दी सलाह

PIB ने लोगों को सलाह दी है कि अगर इस तरह का कोई भी ईमेल आता है तो उसका जवाब न दें. साथ ही लिंक पर क्लिक करने की गलती भी न करें. इसके अलावा बैंक से जुड़ी या किसी भी प्रकार की पर्सनल जानकारी किसी के भी साथ शेयर न करें.

फर्जी ईमेल की पहचान इस तरह करें

आपके पास आए हुए ईमेल को ध्यान से देखें, बिना जानें लिंक पर क्लिक करने की गलती न करें.

फेक मैसेज और ईमेल में आमतौर पर लोगों को तुरंत जानकारी अपडेट करने वाले मैसेज भेजे जाते हैं.

ईमेल में नकली या धुंधला सरकारी लोगो का उपयोग किया जाता है.

आपके पास जो ईमेल आया है, उसमें स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां हो सकती हैं.

अगर आपके पास आया हुआ लिंक फेक लगता है तो उसपर क्लिक न करें.

फेक मेल पर गलती से कर दिया क्लिक तो क्या करें?

अगर गलती से ईमेल पर क्लिक कर दिया है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद करें.

साथ ही जरूरी दस्तावेज से जुड़ी कोई भी जानकारी न दें.

इसके अलावा नेट बैंकिंग, ईमेल और UPI का पासवर्ड बदलें.

अगर आपने बैंकिंग से जुड़ी जानकारी शेयर कर दी है तो तुरंत बैंक को इसकी सूचना दें.

साथ ही एंटीवायरस से पूरा सिस्टम स्कैन करें और डाउनलोड कि गई फाइल को बिना खोले ही डिलीट करें.

इन सबके बावजूद आपके साथ स्कैम हो जाता है तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.

आज से 26 जुलाई तक कई मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के रूट में भी किया गया बदलाव, देखें लिस्ट