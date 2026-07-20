INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटैक्सपेयर्स ध्यान दें! e-PAN के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, ऐसे पहचानें असली और नकली मेल

टैक्सपेयर्स ध्यान दें! e-PAN के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, ऐसे पहचानें असली और नकली मेल

Fake e-PAN Email Alert: अगर आपके पास भी e-PAN के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसपर क्लिक करने की गलती न करें. ऐसा करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गलती पर इंटरनेट बंद कर पासवर्ड बदलें।

Fake e-PAN Email Alert: आज के समय में साइबर ठगी के मामले काफी बढ़ गए है. साइबर ठग हर दिन नए तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प रहे हैं. आमतौर पर बैंक, आधार या फिर अन्य जरूरी चीजों के मैसेज आते हैं. ऐसे में कई लोग बिना जाने लिंक को खोल लेते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है.

अगर आपके पास भी e-PAN के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसपर क्लिक करने की गलती न करें, वरना आपका बैंक अकाउंट एक झटके में खाली हो सकता है. इस पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने इस तरह के ईमेल से बचने की सलाह दी है और साथ ही इन्हें फर्जी बताया है.

बिजली बिल करना है कम? सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी हाउस डिज़ाइन दे सकता है राहत, अपनाएं ये आसान तरीके

PIB फैक्ट चेक ने क्या कहा?

PIB फैक्ट चेक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें साफ किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल भेजा जा रहा है तो उसे असली समझने की गलती न करें, वे ईमेल पूरी तरह से फर्जी है.  

PIB ने लोगों को दी सलाह

PIB ने लोगों को सलाह दी है कि अगर इस तरह का कोई भी ईमेल आता है तो उसका जवाब न दें. साथ ही लिंक पर क्लिक करने की गलती भी न करें. इसके अलावा बैंक से जुड़ी या किसी भी प्रकार की पर्सनल जानकारी किसी के भी साथ शेयर न करें.

फर्जी ईमेल की पहचान इस तरह करें

  • आपके पास आए हुए ईमेल को ध्यान से देखें, बिना जानें लिंक पर क्लिक करने की गलती न करें.
  • फेक मैसेज और ईमेल में आमतौर पर लोगों को तुरंत जानकारी अपडेट करने वाले मैसेज भेजे जाते हैं.
  • ईमेल में नकली या धुंधला सरकारी लोगो का उपयोग किया जाता है.
  • आपके पास जो ईमेल आया है, उसमें स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां हो सकती हैं.
  • अगर आपके पास आया हुआ लिंक फेक लगता है तो उसपर क्लिक न करें.

फेक मेल पर गलती से कर दिया क्लिक तो क्या करें?

  • अगर गलती से ईमेल पर क्लिक कर दिया है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद करें.
  • साथ ही जरूरी दस्तावेज से जुड़ी कोई भी जानकारी न दें.
  • इसके अलावा नेट बैंकिंग, ईमेल और UPI का पासवर्ड बदलें.
  • अगर आपने बैंकिंग से जुड़ी जानकारी शेयर कर दी है तो तुरंत बैंक को इसकी सूचना दें.
  • साथ ही एंटीवायरस से पूरा सिस्टम स्कैन करें और डाउनलोड कि गई फाइल को बिना खोले ही डिलीट करें.
  • इन सबके बावजूद आपके साथ स्कैम हो जाता है तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.

आज से 26 जुलाई तक कई मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के रूट में भी किया गया बदलाव, देखें लिस्ट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Cybercrime Utility News Fake Email PIB Fact Check Fake E-PAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! e-PAN के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, ऐसे पहचानें असली और नकली मेल
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! e-PAN के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, ऐसे पहचानें असली और नकली मेल
यूटिलिटी
बिजली बिल करना है कम? सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी हाउस डिज़ाइन दे सकता है राहत, अपनाएं ये आसान तरीके
बिजली बिल करना है कम? सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी हाउस डिज़ाइन दे सकता है राहत, अपनाएं ये आसान तरीके
यूटिलिटी
Train Cancelled: आज से 26 जुलाई तक कई मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के रूट में भी किया गया बदलाव, देखें लिस्ट
Train Cancelled: आज से 26 जुलाई तक कई मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के रूट में भी किया गया बदलाव, देखें लिस्ट
यूटिलिटी
पत्नी के भविष्य को करें सिक्योर, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड
पत्नी के भविष्य को करें सिक्योर, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP सरकार नहीं अहंकार की तरह...', मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने BJP पर किया हमला
'BJP सरकार नहीं अहंकार की तरह...', मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने BJP पर किया हमला
इंडिया
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget