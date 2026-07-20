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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMera Ration App: राशन लेते हैं तो फोन में डाल लें ये ऐप, कहीं से भी मिल जाएगा अनाज, सब काम होंगे आसान

Mera Ration App: राशन लेते हैं तो फोन में डाल लें ये ऐप, कहीं से भी मिल जाएगा अनाज, सब काम होंगे आसान

One Nation One Ration Card: 'मेरा राशन' ऐप से राशन कार्डधारक घर बैठे कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं, ONORC के तहत यह ऐप कैसे काम करता है और इसके प्रमुख फायदे क्या हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Jul 2026 01:01 PM (IST)
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Mera Ration App Benefits: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और अक्सर काम के सिलसिले में आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता हैं, तो ऐसे में 'मेरा राशन ऐप' (Mera Ration App) आपके काफी काम आ सकता है. दरअसल केंद्र सरकार ने राशन से जुड़ी सेवाओं को पहले के मुकाबले डिजिटल और आसान बनाने के लिए मेरा राशन ऐप की शुरुआत की है. इसकी मदद से आप घर बैठे राशन कार्ड से जुड़ी कई सुविधाओं का फायदा आसानी से उठा सकते हैं.

यह ऐप 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना के तहत काम करता है, जिससे आप देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन का फायदा ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस ऐप के फायदे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका.

क्या है 'मेरा राशन ऐप'?

मेरा राशन ऐप भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का आधिकारिक मोबाइल ऐप है. इस ऐप को खासतौर पर राशन कार्ड धारकों और प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए बनाया गया है. इसके जरिए राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन दी जाती हैं. इस ऐप को आप Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है.

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मेरा राशन ऐप के क्या हैं फायदे?

  • हर महीने मिलने वाले राशन की पात्रता की जानकारी देख सकते हैं.
  • पिछले 6 महीनों में लिए गए राशन का पूरा रिकॉर्ड देखा जा सकता है.
  • मोबाइल नंबर अपडेट, ई-केवाईसी और परिवार के नए सदस्य जोड़ने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.
  • आप GPS की मदद से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (FPS) का पता लगा सकते हैं. 
  • राशन से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत सीधे ऐप के जरिए दर्ज की जा सकती है.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन

  • Google Play Store से Mera Ration 2.0 ऐप डाउनलोड करें.
  • ऐप खोलकर अपनी पसंदीदा भाषा चुनें.
  • Beneficiary ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपना 12 अंकों का आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें.
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज कर वेरिफिकेशन करें.
  • साथ ही दोबारा लॉगिन के लिए 4 अंकों का खास पिन सेट करें.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद?

  • दूसरे शहर या राज्य में काम करने वाले मजदूर.
  • ऐसे राशन कार्ड धारक जो घर बैठे राशन से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं.
  • परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट कराने वाले.
  • राशन वितरण में परेशानी होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाले.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 01:01 PM (IST)
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Ration Card Mera Ration App Mera Ration 2.0
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