क्या है Ferran Torres का भारत से कनेक्शन? जिसके गोल से स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप खिताब; जानिए

स्पेन के फेरन टोरेस इस समय फुटबॉल जगत में छाए हुए हैं. उन्होंने फीफा विश्व कप 2026 फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ विजयी गोल दागा. ये इस खिताबी मुकाबले का एकमात्र गोल था, जो एक्स्ट्रा टाइम में आया. टोरेस 62वें मिनट में सब्स्टीट्यूट हुए थे, जिन्होंने आते ही खेल को तेज कर दिया और जोशीले अंदाज में खेलते नजर आए। सफल गोल से पहले उन्होंने मैच टाइम में एक और शानदार प्रयास किया था. यहां हम आपको उनके भारत से कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं.

बहुत कम लोग जानते हैं कि फेरन टोरेस का भारत से एक खास कनेक्शन है. करीब 9 साल पहले वह भारत आए थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी. भारत में आयोजित FIFA U17 वर्ल्ड कप 2017 में वह स्पेन टीम के साथ आए थे, जिसमें उनकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था. तब टोरेस का नाम वर्ल्ड में फेमस नहीं था, लेकिन उनके देश में वह बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे. फेरन ने उस विश्व कप में 2 गोल किए थे और 2 असिस्ट.

फेरन टोरेस ने अपने करियर का पहला सबसे बड़ा टूर्नामेंट (U17 वर्ल्ड कप) भारत में खेला था. वह कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में खेले थे. यहां वह खचाखच भरे स्टेडियम में खेले थे, जो उनके लिए सबसे अच्छी यादों में से एक है.

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स्पेन की वर्ल्ड कप विजेता टीम में शामिल एरिक गार्सिया भी उस टीम का हिस्सा थे, जो 2017 में अंडर-17 वर्ल्ड कप खेलने भारत आई थी. एरिक ने अर्जेंटीना के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 21 मिनट तक खेले.

Ferran Torres wins the world cup for Spain 1-0 🇪🇸 pic.twitter.com/OY5G7w9dCj — Crazy Clips (@crazyclipsonly) July 19, 2026

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन के लिए किए गए विजयी गोल की बात करें तो एक्स्ट्रा टाइम में 106वें मिनट में लामिन यामाल ने डी के बाहर ही पोरो को पास किया, उन्होंने बाहर से ही गोलपोस्ट पर गेंद डाली. मिकेल मोरिनो को 3 प्लेयर्स ने मार्क किया था, जबकि टोरेस पूरी तरह अकेले थे. निकोलस विलियम्स आर्थर ने हेडर से गेंद बनाई, जिस पर टोरेस ने शानदार गोल किया.