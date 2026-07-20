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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिजली बिल करना है कम? सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी हाउस डिज़ाइन दे सकता है राहत, अपनाएं ये आसान तरीके

बिजली बिल करना है कम? सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी हाउस डिज़ाइन दे सकता है राहत, अपनाएं ये आसान तरीके

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी (Passive Solar) हाउस डिज़ाइन धूप, बेहतर इंसुलेशन और स्मार्ट वेंटिलेशन के जरिए घर का तापमान कंट्रोल रखने में मदद करता है, जिससे AC की जरूरत कम हो सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jul 2026 10:31 AM (IST)
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  • पुराने घरों में भी छत, खिड़कियों पर उपाय संभव।

Low-Energy House Design: भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इन दिनों भूख हड़ताल को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस बीच उनके विकसित किए गए कई मॉडल भी चर्चा में हैं. इन्हीं में से एक उनका Low-Energy House Design भी है. क्या आप जानते हैं उनके इस तरीके से घरों के बिजली बिल को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो आपके लिए उनका यह डिजाइन काफी काम आ सकता है. 

लो-एनर्जी हाउस डिजाइन क्या है?

सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी (Passive Solar) हाउस डिजाइन बिजली बिल को कम करने के लिए मददगार साबित हो सकता है. इस डिजाइन की मदद से घरों को इस तरह तैयार किया जाता है कि घर में प्राकृतिक रोशनी और हवा का इस्तेमाल हो सके. इसकी मदद से गर्मियों में एसी पर निर्भरता कम हो सकती है. अगर एसी कम चलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बिजली बिल भी कम ही आएगा.

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इन खिड़कियों की मदद से गर्मी घर से निकलेगी

पैसिव सोलर डिजाइन में डबल-ग्लेजिंग खिड़कियों का उपयोग करने से बाहर की गर्मी घर के अंदर आने से काफी हद तक रोकी जा सकती है. इसके अलावा घर के अंदर ठंडी हवा आने के लिए खिड़कियों की खास डिजाइनिंग की जाती है. दिन में गर्म हवा न आए, इसके लिए खिड़कियों को बंद रखा जाता है और रात के समय तापमान कम होने पर इन्हें खोला जाता है. ऐसा करने से घर में ठंडी हवा सीधे आती है और दीवारों में जमी गर्मी कम हो जाती है. 

इस तकनीक की मदद से धूप को रोकना है आसान

खिड़कियों के ऊपर कोण वाले छज्जे लगाए जाते हैं. इसकी मदद से जब सूरज ऊंचाई पर होता है, तब ये छज्जे धूप की किरणों को सीधे घर में आने से रोकते हैं. 

मोटी दीवारों से मिलेगी गर्मी से राहत

बता दें कि इस डिजाइन में रैम्ड और मिट्टी से मोटी दीवारों को बनाया जाता है, जिसकी मदद से ये दीवारें दिनभर की गर्मी को अपने अंदर समेट लेती हैं. खासबात तो यह है कि उसे तुरंत घर के अंदर नहीं आने देती हैं. इसकी मदद से बाहर धूप तेज होने के बावजूद भी कमरा ठंडा बना रहता है और एसी, कूलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कम करना पड़ता है.

छत की गर्मी को रोकने के लिए भी है जुगाड़

खिड़कियां और दीवारों के अलावा घर की छत से भी गर्मी अंदर आती है. इसी को कम करने के लिए छत पर मिट्टी, प्राकृतिक इंसुलेशन सामग्री या सूखी घास का उपयोग करना बेहतर माना जाता है. ऐसा करने से गर्मी कमरों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कमरे का तापमान कंट्रोल रहता है.

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पुराने घर में भी अपना सकते हैं ये आसान उपाय

ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि अगर घर पहले से ही बना हो तो इन तरीकों को अब कैसे अपना सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जरूरी चीजों को अपनाकर आप ये तरीके घर बनने के बाद भी अपना सकते हैं जैसे...

  • अपने घर की छत पर सफेद चूने की परत लगा सकते हैं, जिससे घर ठंडा रहेगा.
  • साथ ही बालकनी या टेरेस पर ग्रीन नेट लगवा सकते हैं, इसकी मदद से सीधी धूप का असर कम होता है.
  • इसके साथ ही आप खिड़कियों के बाहर बांस के पर्दे लगवा सकते हैं. इसे हल्का गीला करने से घर में ठंडी हवा आएगी.
  • गर्मी से बचने के लिए आप दक्षिण दिशा में पेड़ लगा सकते हैं.
  • घर में भारी पर्दें लगाए और उसे दिन के समय बंद रखें, ताकि सूरज की रोशनी घर में सीधे न आए. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Electricity Bill Sonam Wangchuk Utility News Low-energy House Design
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