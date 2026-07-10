IRCTC Train Ticket Booking: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर IRCTC और CRIS के अधिकारियों ने MNIT जयपुर के छात्रों को नई वेबसाइट का बीटा वर्जन दिखाया है और उनसे नई वेबसाइट पर फीडबैक लिया है. कुछ हफ्ते पहले ही MNIT जयपुर के छात्रों ने मौजूदा IRCTC वेबसाइट की खामियों की ओर रेल मंत्री को ध्यान दिलाया था, जिसके बाद वेबसाइट को रिवैम्प करने का फैसला लिया गया था.



रेल मंत्रालय की ओर से IRCTC की नई वेबसाइट को 15 जुलाई तक बीटा वर्जन में लाने का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल नई वेबसाइट को भारतीय रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है.

यात्रियों को कब से मिलेगी नई वेबसाइट की सुविधा?

इसके साथ ही रेलवे का चार दशक पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन भी इसके पैरलल रूप से अपग्रेड किया जा रहा है. पूरी तरह से नया और फंक्शनल IRCTC पोर्टल अगले कुछ महीनों में यात्रियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

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नई वेबसाइट में किए गए हैं चार बड़े बदलाव

अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स हटाए गए अब सभी क्लासों की सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी बुकिंग के स्टेप्स कम किए गए, जिससे चेकआउट तेज होगा सेव्ड पैसेंजर डिटेल्स की सुविधा से दोबारा टिकट बुक करना आसान होगा

इसके साथ ही रेलवे का दावा है कि पिछले साल ही लॉन्च हुआ RailOne ऐप अब सबसे बड़ा रेलवे टिकट बुकिंग ऐप बन चुका है, और RailOne ऐप ने 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है जहां सभी रेलवे सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती हैं



हालांकि तत्काल टिकट बुकिंग को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे का कहना है कि बॉट्स पर रोक लगाने के लिए कई कदम उसकी ओर से उठाए गए हैं और बॉट्स पर कुछ हद तक नियंत्रण भी मिला है, लेकिन यह लगातार जारी रहने वाली लड़ाई है और आगे भी कोशिश जारी रहेगी.

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