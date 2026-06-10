18 साल के हो गए? तुरंत बनवा लें ये सरकारी कार्ड, वो भी बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे

How to apply for Voter ID: भारत में वोट करने का अधिकार हर भारतीय का हक है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग करने के लिए आपको 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी है. केवल यही काफी नहीं है. 18 साल के होने के बाद आपको एक डॉक्युमेंट बनवाना पड़ता है, जिसे हम वोटर आईडी कहते हैं.

सभी की वोटर आईडी बनना अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए आपकी उमर भी मायने रखती है. साथ ही क्या आप जानते हैं कि घर बैठे अब आपका ऑनलाइन वोटर आइडी कार्ड बन सकता है. अगर नहीं तो हम आज आपको बताएंगे की ऑनलाइन वोटर आइडी बनाने की प्रक्रिया क्या है?

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ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करें?

वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा.

उसके बाद आपको https://voters.eci.gov.in/ इस नाम से वेबसाइट सर्च करनी है

इसके बाद लिंक पर क्लिक करें आपको दिये गए ऑपशन में अपना मोबीइल नंबर रजिस्टर करना है उसके बाद आप अकाउंट बना सकते हैं.

इसके बाद आपके SMS पर OTP आएगा उससे आप लॉगिन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है?

लॉगिन करने के बाद वेबसाइट पर बाईं ओर "New registration for general electors" (Form 6) पर क्लिक करें उसके बाद नया आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा.

फॉर्म में अपना पता, नाम, और वाकी जानकारी भर दें.

अब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें इसके साथ ही आपको अपने परिवार के ऐसे सदस्य का वोटर कार्ड नंबर लिखना है जो पहले से ही शामिल हो.

साथ ही आपको अपना आधार कार्ड पते के रूप में देना है.

ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है उसे दुबारा अच्छे से पड़ लें अगर सब कुछ सही है तो आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके बाद आपको एप्लिकेशन आईडी मिल जाएगी. भविष्य में आपको इससे संबंधित कोइ भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए इस आइडी की जरूरत पड़ सकती है.

इसको ट्रेक भी करना है तो इसी वेबसाइट पर कर सकते है. स्वीकार होने के बाद आप आईडी डाउनलोड कर सकते है. बाद में फिजिकल वोटर आईडी आपके दिये गए पते पर पहुंच जाएगी.

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