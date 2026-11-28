सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाकर कमाई करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (NCR) ने ड्यूटी के दौरान रील बनाने और बिना इजाजत सोशल मीडिया से कमाई करने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. रेलवे के मुताबिक, ऐसी गतिविधियों से कर्मचारियों का ध्यान काम से हट सकता है, जिससे ट्रेन संचालन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने प्रयागराज, झांसी और आगरा डिवीजन के साथ वर्कशॉप के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं. प्रशासन ने कर्मचारियों को नियमों का पालन करने और ड्यूटी के समय सोशल मीडिया गतिविधियों से दूर रहने को कहा है.

रील बनाने पर क्यों सख्त हुआ रेलवे?

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि कुछ कर्मचारी ड्यूटी के समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रील और वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं. इससे उनकी जिम्मेदारियों पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि रेलवे ने चेतावनी दी है कि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी या सोशल मीडिया गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है.

रील से कमाई करना भी पड़ सकता है भारी

रेलवे ने कर्मचारियों की सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर भी सवाल उठाए हैं. प्रशासन के मुताबिक, बिना इजाजत वीडियो बनाकर पैसे कमाना रेलवे सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1966 के नियम 15 तहत उल्लंघन हो सकता है. यह नियम सरकारी कर्मचारियों को बिना मंजूरी कारोबार या दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां करने से रोकता है.

रेलवे परिसर या उसके उपकरणों की व्यावसायिक मकसद से शूटिंग करने के लिए भी सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी. जहां जरूरी होगा, वहां निर्धारित शुल्क भी देना पड़ेगा.

एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए भी मंजूरी जरूरी

रेलवे से जुड़ी जानकारी या जागरूकता वाले वीडियो बनाने वाले कर्मचारियों को भी इन्हें प्रकाशित करने से पहले सरकारी अधिकारी की इजाजत लेनी होगी. नियमित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले कर्मचारियों को लिखित यह बताना होगा कि उन्हें इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता और उनके वीडियो बनाने से रेलवे की सुरक्षा प्रभावित नहीं होती.

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