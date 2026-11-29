Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अब ट्रैक बिछाने, लाइनिंग और सुरक्षा सिस्टम लगेंगे.

पहाड़ों को चीरकर सिक्किम तक ट्रेन पहुंचाने का दशकों पुराना सपना अब हकीकत के बेहद करीब है. भारतीय रेलवे ने 45 किलोमीटर लंबे महत्वाकांक्षी सिवोक-रंगपो रेल प्रोजेक्ट की सबसे लंबी 5.3 किलोमीटर की 'टनल नंबर-10' की खुदाई पूरी कर ली है.

पूर्वोत्तर भारत में रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. रेल मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सफलता के साथ ही पश्चिम बंगाल के सिवोक को सिक्किम के रंगपो से जोड़ने वाली इस ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की सभी 14 सुरंगों की खुदाई का काम पूरा हो गया है.

रेल मंत्रालय ने दी जानकारी

रेल मंत्रालय ने इस उपलब्धि पर कहा, "5.3 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में 'ब्रेकथ्रू' के साथ ही परियोजना की सभी 14 सुरंगों की खुदाई पूरी हो गई है, जिससे सिक्किम अपनी पहली रेल कनेक्टिविटी के एक कदम और करीब पहुंच गया है."

सिवोक से सिक्किम के रास्ते पर पड़ने वाली इस सबसे लंबी सुरंग की खुदाई दोनों सिरों और दो एक्सेस सुरंगों की मदद से की गई थी, जिनके आपस में जुड़ते ही इस प्रोजेक्ट का टनल खुदाई कार्य पूरा हो चुका है.

A major milestone for Sikkim's rail connectivity! With the 5.3 km Tunnel No. 10 breakthrough, excavation is now complete in all 14 tunnels of the Sivok–Rangpo Rail Project. #SivokRangpo #RailConnectivity Read More: https://t.co/9K1h3L6skC https://t.co/4AqWThenaG — Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 29, 2026

अब शुरू होगा ट्रैक बिछाने का काम

खुदाई का काम पूरा होने के साथ ही यह प्रोजेक्ट अब अपने अगले और निर्णायक चरण में प्रवेश करेगा. अधिकारियों ने बताया, "अब बाकी निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिनमें सुरंगों के भीतर कंक्रीट की परत (टनल लाइनिंग) चढ़ाना, रेलवे ट्रैक बिछाना और आधुनिक सुरक्षा सिस्टम लगाना शामिल है."

86% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों से होते हुए सिक्किम के पाकयोंग जिले तक जाने वाली यह रेल लाइन हिमालय के बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग से गुजरती है. यही वजह है कि इस पूरे रूट का लगभग 86% हिस्सा सुरंगों से बना है, जो भारतीय रेलवे की शानदार इंजीनियरिंग को दर्शाता है. इस प्रोजेक्ट में कुल 23 पुल भी शामिल हैं.

यह रेल मार्ग सिवोक, रियांग, मेल्ली और रंगपो- इन चार स्टेशनों को जोड़ेगा. साथ ही तीस्ता बाजार में देश का पहला अंडरग्राउंड रेलवे हॉल्ट (स्टेशन) भी बनाया जा रहा है. सिवोक में यह नई लाइन मौजूदा न्यू जलपाईगुड़ी-अलीपुरद्वार रूट से जुड़ जाएगी, जिससे सिक्किम सीधे राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा.

सिक्किम जाने के लिए अब तक नहीं थी ट्रेन

सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां अब तक कोई रेलवे स्टेशन या रेल नेटवर्क नहीं था. इसके चलते अब तक लोगों को पहले पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आना पड़ता था. फिर वहां से आगे करीब 4 से 5 घंटे का सफर सड़क मार्ग से करना पड़ता था. इसके लिए बस और टैक्सी की सेवा उपलब्ध थी. हालांकि, मानसून के दौरान भूस्खलन हाईवे बंद हो जाने से राज्य का संपर्क कट जाता था. सिवोक-रंगपो रेल लाइन शुरू होने के बाद सिक्किम को हर मौसम में चालू रहने वाला एक सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद रेल विकल्प मिल जाएगा.

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