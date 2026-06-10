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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीProperty Rules: 50 लाख से ऊपर का घर या प्लॉट खरीद रहे हैं तो सावधान, बदल गया नियम, वरना लगेगा जुर्माना

Property Rules: 50 लाख से ऊपर का घर या प्लॉट खरीद रहे हैं तो सावधान, बदल गया नियम, वरना लगेगा जुर्माना

Property Buy: 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर 'टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स' TDS के नियम लागू होते हैं. जुर्माने से बचने के लिए इनकम टैक्स रिकॉर्ड में इस ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्टिंग ज़रूरी है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Mohd Anas | Updated at : 10 Jun 2026 12:24 PM (IST)
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TDS Rules for Property: प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा और जिम्मेदारी वाला फैसला है. आज के दौर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट माना जाता है. ऐसे में खरीदारों को सावधानी से प्लानिंग करनी चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि खरीदने से पहले सेल डीड, टाइटल क्लियरेंस वगैरह जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स की ठीक से जांच-पड़ताल कर ली गई हो.

प्रॉपर्टी खरीदते समय ज़रूरी जांच-पड़ताल करने से भविष्य में कानूनी विवादों से बचा जा सकता है. साथ ही, ऐसी खरीद पर खरीदारों को टैक्स से जुड़े नियमों का पालन भी करना पड़ता है. इस पर 'टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स' (टीडीएस) के नियम लागू हो सकते हैं और किसी भी मुमकिन जुर्माने से बचने के लिए इनकम टैक्स रिकॉर्ड में इस लेन-देन की जानकारी देना ज़रूरी है.

खरीदारों को TDS नियमों के बारे में पता होना जरूरी 

प्रोपर्टी खरीदने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से ज़मीन, घर या बिल्डिंग जैसी कोई अचल संपत्ति 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा में खरीदता है तो उस पर टीडीएस लागू होता है. खरीदारों को टीडीएस से जुड़े टैक्स नियमों को अच्छी तरह समझना चाहिए ताकि उनका निवेश कानूनी मुश्किल में न पड़े. नियमों के मुताबिक, खरीदार की ज़िम्मेदारी है कि वह टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करे. अगर लेन-देन की कीमत 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194-IA के तहत 1% टीडीएस काटना होगा. यह टीडीएस कुल बिक्री मूल्य पर पेमेंट या क्रेडिट, जो भी पहले हो, उस समय काटा जाता है.

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Tax2Win वेबसाइट ने साफ किया, इस प्रक्रिया के लिए टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (टीएएन) की ज़रूरत नहीं है. हाला कि खरीदारों को PAN कार्ड की जानकारी देनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि अगर सेलर के पास PAN नहीं है, तो टीडीएस 1% की जगह 20% काटा जाएगा. खरीददारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि टीडीएस की हिसाब बिक्री की पूरी रकम पर की जाती है, न कि सिर्फ़ 50 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम पर, अगर पेमेंट किश्तों में किया जाता है, तो हर किश्त के पेमेंट या क्रेडिट होने पर उस पर 1% टीडीएस काटा जाना चाहिए.

गौरतलब यह कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, खरीदारों को मान्य TIN-NSDL पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन फ़ॉर्म 26QB भरना और जमा करना होगा. यह नियम ज़मीन, रिहायशी घरों और कमर्शियल बिल्डिंग जैसी सभी अचल संपत्तियों पर लागू होता है. हाला कि, यह नियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होता, क्योंकि उसे टीडीएस के शर्त से बाहर रखा गया है.

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Published at : 10 Jun 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
TDS Rules Indian Goverment Property Rules Potential Penaltie
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