Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लक्ष्मी योजना की मासिक सहायता अब FD में जमा.

CBDC वॉलेट में तकनीकी दिक्कतों के कारण यह कदम.

जनवरी 2027 तक निर्बाध आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाएगी.

दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने यह तय किया है कि महत्वाकांक्षी 'लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की पूरी सहायता राशि को जनवरी 2027 तक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा करेगी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC) वॉलेट सिस्टम को लागू करने में आई तकनीकी दिक्कतों के चलते यह कदम उठाया गया है. इस सिस्टम के जरिए अब तक केवल 53 महिलाओं को ही पैसे मिल पाएं हैं.

संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वीकृत लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता न रुके इसीलिए दिल्ली सरकार ने जनवरी 2027 तक पूरी 2,500 रुपये की मासिक राशि को वॉलेट और बचत खाते में बांटने के बजाय सीधे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा करने का निर्णय लिया है.

जबकि इस बीच अधिकारी वॉलेट ट्रांसफर को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में जुटे हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4,488 से अधिक लाभार्थियों के नाम पर एफडी (FD) बनाई जा चुकी है. सरकार का कहना है कि तकनीकी समस्याएं ठीक होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी.

क्या है दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना?

दिल्ली सरकार द्वारा इस साल अगस्त में शुरू की गई 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' एक महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता प्रदान करना है और उनमें बचत की आदत भी विकसित करना है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के किए प्रमुख वादों में से एक थी. इसका लक्ष्य लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है और 2026-27 के बजट में इसके लिए 5,110 करोड़ का आवंटन किया गया है.

लक्ष्मी योजना के तहत भुगतान के दो विकल्प हैं. आमतौर पर लाभार्थी 1,000 रुपये डिजिटल (CBDC) वॉलेट में और 1,500 रुपये बचत खाते (RD/FD) में ले सकती हैं या फिर पूरी 2,500 की राशि 3 साल के लॉक-इन पीरियड वाले फिक्स्ड/रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करवा सकती हैं. हालांकि अब आई तकनीकी समस्याओं के चलते जनवरी 2027 तक पूरी राशि FD में जमा की जा रही है.

किन्हें आवेदन करने की है मंजूरी?

स्कीम का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि महिला कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हो और उसकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो.

परिवार की सालाना आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

परिवार में कोई सरकारी नौकरी में न हो, चार पहिया वाहन न हो और घरेलू बिजली की खपत सालाना 2,400 यूनिट से कम हो.

पात्र सभी महिलाएं दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

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