Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पति-पत्नी संयुक्त ले सकते, मृत्यु पर मूलधन वापस।

LIC Saral Pension Plan: बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, जहां से फ्यूचर में अच्छी रकम मिल सके. खासकर रिटायरमेंट के बाद लोग नियमित आय के लिए सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तलाशते हैं. ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का सरल पेंशन प्लान एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. खास बात तो यह है कि इस योजना में केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी होती है और इसके बाद जीवनभर पेंशन मिलती रहती है.

सिंगल प्रीमियम वाला है यह प्लान

LIC सरल पेंशन प्लान एक सिंगल प्रीमियम पेंशन योजना है. इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है. जब आप एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो उसके बाद पॉलिसीधारक को तय पेंशन जीवनभर मिलती रहती है. इसे खासतौर पर रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है.

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इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में जो पेंशन तय होती है, वही पूरी जिंदगी मिलती रहती है. अगर कोई व्यक्ति अपने PF या ग्रेच्युटी के पैसे को इस योजना में इन्वेस्ट करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट के बाद तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है.

पति-पत्नी मिलकर भी ले सकते हैं योजना

LIC सरल पेंशन प्लान में 40 से 80 साल तक की उम्र के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आपको यह पॉलिसी अकेले खरीदनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं और पति-पत्नी संयुक्त रूप से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. यह योजना गांरटीड पेंशन का लाभ देती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस योजना में पॉलिसी सरेंडर करने की सुविधा भी दी जाती है. पॉलिसी शुरू होने के छह महीने बाद इसे सरेंडर किया जा सकता है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पॉलिसीधारक छह महीने बाद लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.

मृत्यु पर क्या लाभ मिलेगा?

अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इन्वेस्ट की गई मूल राशि वापस कर दी जाएगी. इस योजना में कम से कम 12 हजार रुपये सालाना की एन्युटी खरीदी जा सकती है, जबकि अधिकतम इन्वेस्ट की कोई लिमिट नहीं है.

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ऐसे मिल सकती है 21,000 रुपये से ज्यादा मासिक पेंशन

LIC कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर 40 साल की उम्र का कोई व्यक्ति इस योजना में एकमुश्त 40 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसे सालाना 2,62,453 रुपये की पेंशन मिल सकती है. यानी मतलब साफ है कि उसे हर महीने करीब 21,871 रुपये की नियमित पेंशन प्राप्त होगी. यह योजना उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय चाहते हैं.