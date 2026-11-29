अक्सर माता-पिता अपनी जिंदगीभर की जमा-पूंजी और मेहनत बच्चों का भविष्य संवारने में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में वही बच्चे उनका सहारा बनेगें, लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ दें तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है. मुंबई में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां 88 साल के बुजुर्ग ने अपना फ्लैट बेटे के नाम कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें उसी घर से दूर कर दिया गया. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिफ्ट डीड रद्द करते हुए बेटे और बहु को फ्लैट लौटाने का आदेश दिया है.

26 नवंबर को दिए फैसले में जस्टिस आरती साठे ने बेटे और बहू को 15 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करके पिता को सौंपने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर पुलिस की मदद से फ्लैट खाली कराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को घर में रहने का अधिकार भी उनके भरण-पोषण का हिस्सा है.

कैसे शुरू हुआ फ्लैट का विवाद?

यह मामला देवचंद कोर्शी देधिया और उनके बेटे शिबन देवचंद देधिया से जुड़ा है. देवचंद और उनकी पत्नी ने 1999 में मुंबई के मलाड इलाके में एक फ्लैट खरीदा था. 2015 में पत्नी की मौत के बाद बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि बड़े बेटे और बहू ने उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करवाए और बाद में फ्लैट के हिस्से अपने नाम करा लिए.

4 जून 2018 को देवचंद ने बेटे के नाम रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर दी. हालांकि, इसमें साफ लिखा था कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक फ्लैट में रह सकेंगे और बेटे को सिर्फ सांकेतिक कब्जा मिलेगा. देवचंद का आरोप है कि फ्लैट ट्रांसफर होने के बाद बेटे-बहू ने उन्हें परेशान किया और कोविड के दौरान घर में घुसने तक नहीं दिया. आखिरकार उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया.

हाई कोर्ट ने क्यों रद्द की गिफ्ट डीड?

देवचंद ने सीनियर सिटिजन्स ट्रिब्यूनल में गिफ्ट डीड रद्द करने की मांग की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. बाद में मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने कहा कि जब गिफ्ट डीड में बुजुर्ग को पूरी जिंदगी फ्लैट में रहने का अधिकार दिया गया था, तो बेटे और बहू के लिए उस शर्त का पालन करना जरूरी था.

कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का हवाला दिया. इसके तहत भरण-पोषण में भोजन, कपड़े, रहने की जगह और इलाज जैसी जरूरतें शामिल हैं. कोर्ट ने माना कि बुजुर्ग को घर से दूर रखने की परिस्थितियां गिफ्ट डीड रद्द करने का आधार बनती हैं.

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