अब बजट में बनेगा सपनों का घर, 10 लाख में बन जाएगा 6 कमरों का मकान, ऐसे करें खर्चे की प्लानिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्ट प्लानिंग से 6 कमरों का घर 10 लाख में संभव है।

Home Construction Expense Tips: जीवन में एक बार अपना घर बनाना कौन नहीं चाहता है. हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी, बेहतर हेल्थ, खुशहाल परिवार और रहने के लिए छत हो. लेकिन आज के समय में घर बनवाना कोई आम बात नहीं है. सीमेंट, ईंट, सरिया और लेबर कॉस्ट को मिलाकर घर बनाना काफी महंगा पड़ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर बनाने के समय कुछ जरूरी फैसले आपके काफी पैसे बचा सकते हैं. एक्सर्ट्स के मुताबिक, सही चीजों का चुनाव करके लगभग 10 लाख रुपये में 6 कमरों का एक मंजिला घर तैयार किया जा सकता है.

ये तकनीक आएगी आपके काम

घर बनाने के दौरान सबसे ज्यादा खर्च सरिया, सीमेंट, ईंट और अन्य चीजों पर होता है. अगर आप एक मंजिला मकान बनवाना चाहते हैं तो नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर की जगह लोड-बेयरिंग स्ट्रक्चर अपना सकते हैं. इस तकनीक में कॉलम और बीम की जरूरत काफी कम हो जाती है. इससे घर बनाने में आपके पैसे कम खर्च होंगे.

19 जून को रेल यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी, रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की, सफर से पहले जान लें अपडेट



6 कमरों के घर पर कितना आएगा खर्च?

उदाहरण के तौर पर समझें...

आप लगभग 1000 वर्गफीट क्षेत्र में 10x10 साइज के 6 कमरे वाला एक मंजिला घर बनाना चाहते हैं.

अगर हम सामान्य घरों के बनने का अनुमान लगाए तो निर्माण लागत औसतन 1500 रुपये प्रति वर्गफीट बैठती है.

इस हिसाब से आपका टोटल खर्च करीब 15 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

लेकिन ध्यान रहे, निर्माण सामग्री और इलाके के मुताबिक, यह रकम कम और ज्यादा हो सकती है.

इस काम को करने से होगी बचत

अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर की जगह पर लोड-बेयरिंग स्ट्रक्चर अपनाते हैं तो इसमें सरिये का उपयोग सिर्फ छत और छज्जों में होता है. इसकी वजह से सरिया, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल काफी कम हो जाता है. इसके साथ ही आप सामान्य ईंटों की जगह पर फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपका खर्च काफी हद तक कम हो सकता है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस तरीके को अपनाने पर लगभग 100 बोरी सीमेंट की बचत हो सकती है. अगर 400 रुपये एक बोरी की औसत कीमत मानी जाए तो 40 हजार रुपये सिर्फ सीमेंट से बच सकते हैं. नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर वाला घर बनाने पर सरिये पर लगभग 3 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है. वहीं अगर लोग-बेयरिंग स्ट्रक्चर अपनाते हैं तो यह खर्च घटकर करीब 1.5 लाख रुपये हो सकता है.

रेत और ईंट का भी होगा कम खर्च

अगर आप 1000 वर्गफीट में 6 कमरे बनवाते हैं तो इसमें करीब 10 हजार ईंटों की जरूरत पड़ सकती है.

सामान्य ईंटों की जगह अगर फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल किया जाए तो ईंटों के खर्च में लगभग 50 हजार तक की बचत हो सकती है.

सामान्य तरीके से घर बनाने पर जहां रेत का खर्च लगभग 1.5 लाख रुपये तक आता है.

वहीं वैकल्पिक निर्माण तकनीक अपनाने पर यह खर्च कम होकर करीब 50 हजार रुपये रह सकता है. मतलब लगभग 1 लाख रुपये की बचत सीधे हो सकती है.

सिर्फ 49 रुपए में बुक करें एयरपोर्ट कैब, इंडिगो ने शुरू की 100% कन्फर्म पिकअप गारंटी सेवा, क्या है प्रोसेस?



टाइल्स, पेंट, पुट्टी के खर्चों को ऐसे करें कम

सिर्फ सीमेंट, रेत, ईंट तक ही खर्चा नहीं होता है, बल्कि घर बनाने के बाद टाइल्स, पेंट, प्लंबिंग, बिजली, पुट्टी, दरवाजे, खिड़की और अन्य जरूरत की चीजों पर भी लाखों खर्च करना पड़ता है. इसके लिए आप मार्बल की जगह सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, महंगी लकड़ी की जगह किफायती ऑप्शन की तलाश कर सकते हैं.

15 लाख का काम 10 लाख में ऐसे होगा

अगर आप घर बनवाते समय सही तकनीक और किफायती सामान का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कुल खर्च 4-5 लाख रुपये कम हो सकता है. ऐसे में 6 कमरों वाले एक मंजिला मकान में 15 लाख की जगह 10 लाख में ही एक अच्छा घर बनकर तैयार हो जाएगा. बस इसके लिए स्मार्ट प्लानिंग करना काफी जरूरी है.