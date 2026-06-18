Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे ने यात्रियों से यात्रा पूर्व ट्रेन स्टेटस जांचने को कहा।

Train Cancelled: अक्सर लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक तो किफायती साधन है और इससे सफर करते समय बाहर के नजारे देखने का कुछ अलग ही मजा आता है. लेकिन सोचिए आपकी ट्रेन कन्फर्म हो और आप घर से स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं और तब आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन किसी कारण से रद्द हो गई है तो इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है.

ऐसे में अगर आप 19 जून को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले यह जान लें कि रेलवे ट्रैक और पुल को मजबूत बनाने के लिए मुजफ्फरनगर-देवबंद रेलखंड पर खास मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके कारण कई ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जाएगा तो वहीं कुछ ट्रेनों को सीधा रद्द किया गया है. ध्यान दें, इस मेगा ब्लॉक के चलते मुजफ्फरनगर-देवबंद सेक्शन की डाउन लाइन पर 19 जून यानी कल सुबह से 20 जून तड़के तक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा.

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दूसरे मार्ग से चलाई जाएंगी ये ट्रेनें

कालका-दिल्ली

हरिद्वार-दिल्ली

हरिद्वार-बांद्रा

हरिद्वार-एलटीटी

चंडीगढ़-मदुरै

ऋषिकेश-साबरमती

इन ट्रेनों को मिलकर टोटल 8 ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें ट्रेन के रूट बदलने के कारण इनके समय में भी बदलाव हो सकता है. इसलिए स्टेशन जानें से पहले ट्रेन के स्टेट्स के बारे में जरूर पता कर लें.

कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

बता दें कि इस मेगा ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया गया है. इनमें जालंधर-दिल्ली एक्सप्रेस (14681/ 12018), नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस (12017/ 12018), गाजियाबाद-मेरठ मेमू (64555/ 64556), सहारनपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ( 20411/20412) शामिल हैं.

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रेलवे ने यात्रियों से की अपील

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेट्स के बारे में पता कर लें. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो.