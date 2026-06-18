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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCab Service: सिर्फ 49 रुपए में बुक करें एयरपोर्ट कैब, इंडिगो ने शुरू की 100% कन्फर्म पिकअप गारंटी सेवा, क्या है प्रोसेस?

Cab Service: सिर्फ 49 रुपए में बुक करें एयरपोर्ट कैब, इंडिगो ने शुरू की 100% कन्फर्म पिकअप गारंटी सेवा, क्या है प्रोसेस?

Cab News: एयरपोर्ट जाने और आने वाले यात्रियों को इंडिगो ने बड़ी राहत दी है. इंडिगो ने Cabs with IndiGo के नाम से नई कैब सर्विस शुरू की है, जिसमें यात्री 49 रुपए में कैब बुक कर सकते हैं.

Reported By : वरुण भसीन |  Updated at : 18 Jun 2026 12:12 PM (IST)
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Indigo Cab Booking News: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसका नाम है Cabs with IndiGo. यह एक एयरपोर्ट ट्रांसफर सेवा है, जिसके जरिए यात्री अब आसानी से एयरपोर्ट तक आ सकेंगे और वहां से अपने घर या किसी भी जगह जा सकेंगे. कंपनी का कहना है कि इस सेवा से सफर पहले से ज्यादा भरोसेमंद, समय पर और तनावमुक्त बन जाएगा. यह सुविधा देश के सभी प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध होगी.

BluChip लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़ी सेवा

इंडिगो ने इस नई कैब सेवा को अपने लॉयल्टी प्रोग्राम IndiGo BluChip से जोड़ा है. इसका मतलब यह है कि जो भी यात्री इस कैब सेवा का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें हर 100 रुपए खर्च करने पर पांच IndiGo BluChips मिलेंगे. इससे यात्रियों को रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने का एक नया और तेज़ तरीका मिल गया है. कंपनी पहले से ही होटल बुकिंग और घूमने फिरने के पैकेज जैसी सुविधाएं अपने ऐप पर दे रही है और अब कैब सेवा जुड़ने से यह पूरा सिस्टम और मजबूत हो गया है.

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सिर्फ 49 रुपए में बुक करें कैब

इस सेवा की सबसे खास बात यह है कि यात्री सिर्फ 49 रुपए में अपनी कैब रिजर्व कर सकते हैं. कंपनी का दावा है कि इस सेवा में 100 फीसदी कन्फर्म राइड मिलेगी यानी पिकअप की गारंटी रहेगी. साथ ही कैब की कीमत पहले से तय रहेगी और सर्ज प्राइसिंग का कोई झंझट नहीं होगा.

अगर किसी कारण से यात्री को बुकिंग कैंसिल करनी पड़े तो पिकअप टाइम तक मुफ्त में कैंसिलेशन किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी 30 मिनट का फ्री वेटिंग टाइम भी दे रही है ताकि फ्लाइट लेट होने या किसी और वजह से देरी होने पर भी यात्री को परेशानी न हो.

यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाई गई सेवा

कंपनी ने यह सेवा खासतौर पर उन समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई है, जिनका सामना अक्सर हवाई यात्री करते हैं, जैसे कैब का समय पर न मिलना ज्यादा किराया लगना या आखिरी समय में बुकिंग कैंसिल हो जाना.

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इंडिगो का कहना है कि इस सेवा के जरिए यात्रियों को एयरपोर्ट जाते समय गारंटीड कैब मिलेगी और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी भरोसेमंद राइड मिलेगी, जिससे पूरा सफर आसान और सुविधाजनक हो जाएगा. कैब्स विद इंडिगो घर से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से आगे की पूरी यात्रा आसान और तनावमुक्त बनाने का कदम है.

कैसे करें बुकिंग?

यह नई कैब सेवा अभी से इंडिगो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है. यात्री फ्लाइट बुक करते समय या उसके बाद भी इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 18 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
CAB Cab Service IndiGo News INDIGO
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