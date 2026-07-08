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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan from Friend: उधार लेने वाले हो जाएं सावधान! कर्ज नहीं लौटाने पर हो सकती है सात साल की जेल

Loan from Friend: उधार लेने वाले हो जाएं सावधान! कर्ज नहीं लौटाने पर हो सकती है सात साल की जेल

Udhaar: हम अक्सर अपने दोस्त या रिश्तेदारों की मुश्किल समय में मदद कर देते हैं, उन्हें उधार के रूप में रुपये दे देते हैं. जिसे वो कभी वापस नहीं करते. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये खबर जरूर पढ़ें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Jul 2026 11:21 PM (IST)
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Loan News: दुकानों पर हमने एक कोट पढ़ा हुआ होता है 'आज नकद, कल उधार', ये उन लोगों के लिए होता है जो उधारी में सामान ले जाते हैं लेकिन पैसा देने में आनाकानी करते हैं. ऐसे ही हमारी और आपकी जिंदगी में कई दोस्त और रिश्तेदार भी होते हैं, जिनकी विपरीत परिस्थितियों में हम मदद करते हैं. उधार के रूप में उन्हें नकदी देते हैं जो वो लेते समय तो कहते हैं कि कुछ दिन में लौटा देंगे, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो भूल जाते हैं.

ऐसे लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि कानून अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो चुका है. अब उधार लेकर ना चुकाने वालों को अब जेल की हवा भी काटना पड़ सकती है. आइये बताते हैं कैसे.

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रिकॉर्ड्स रखें संभालकर
अगर आपने किसी को भी उधार दिया है, तो आपको उसका सबूत अपने पास रखना होगा. जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है अगर तो  आपको यूपीआई या बैंक से ट्रांजैक्शन का सबूत अपने पास रखना होगा. इसके अलावा इससे जुड़े कोई चैट्स या मैसेज होंगे तो वो भी संभालकर रखना होंगे. फोन पर उधार लेने- देने की बात हुई हो तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी संभालकर रखना होगा. लिखित में एग्रीमेंट किया हो तो और भी अच्छा होगा. क्योंकि ऐसे मामले में जितने ज्यादा सबूत होंगे केस उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा.

लीगल नोटिस भेजें
यद कोई व्यक्ति बार- बार मांगने के बाद भी आपका उधार नहीं चुका रहा है तो आप उसे वकील के जरिए एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं. इसके जरिए रीपेमेंट की डिमांड की जा सकती है. कई केसेज में नोटिस मिलते ही पैसा वापस आ जाता है. लेकिन यदि पैसा वापस ना मिले तो आप आगे भी शिकायती कार्रवाई कर सकते हैं.

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कोर्ट से होगी रिकवरी
अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी पैसा वापस नहीं मिलता है, तो कोर्ट के जरिए भी रिकवरी हो सकती है. यदि नोटिस का जवाब ना आए तो आप सिविल रिकवरी केस फाइल कर सकते हैं. जिसके बाद कोर्ट इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा आपको वापस दिलवा सकता है.

सजा का प्रावधान
अगर उधार लेने वाल व्यक्ति आपके पैसे नहीं चुका रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. यदि वो फ्रॉड निकला या उसका पैसे देने का कोई इरादा नहीं हुआ तो उसे सजा भी हो सकती है. अगर किसी ने धोखा, झूठ या चीटिंग करके पैसा लिया था, तो क्रिमिनल केस बन सकता है. इसके बाद उस शख्स पर फाइन भी लग जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं और 7 साल तक की जेल भी उस शख्स को हो सकती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 08 Jul 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
Loan Udhaar
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