Loan News: दुकानों पर हमने एक कोट पढ़ा हुआ होता है 'आज नकद, कल उधार', ये उन लोगों के लिए होता है जो उधारी में सामान ले जाते हैं लेकिन पैसा देने में आनाकानी करते हैं. ऐसे ही हमारी और आपकी जिंदगी में कई दोस्त और रिश्तेदार भी होते हैं, जिनकी विपरीत परिस्थितियों में हम मदद करते हैं. उधार के रूप में उन्हें नकदी देते हैं जो वो लेते समय तो कहते हैं कि कुछ दिन में लौटा देंगे, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो भूल जाते हैं.

ऐसे लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि कानून अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो चुका है. अब उधार लेकर ना चुकाने वालों को अब जेल की हवा भी काटना पड़ सकती है. आइये बताते हैं कैसे.

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रिकॉर्ड्स रखें संभालकर

अगर आपने किसी को भी उधार दिया है, तो आपको उसका सबूत अपने पास रखना होगा. जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है अगर तो आपको यूपीआई या बैंक से ट्रांजैक्शन का सबूत अपने पास रखना होगा. इसके अलावा इससे जुड़े कोई चैट्स या मैसेज होंगे तो वो भी संभालकर रखना होंगे. फोन पर उधार लेने- देने की बात हुई हो तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी संभालकर रखना होगा. लिखित में एग्रीमेंट किया हो तो और भी अच्छा होगा. क्योंकि ऐसे मामले में जितने ज्यादा सबूत होंगे केस उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा.

लीगल नोटिस भेजें

यद कोई व्यक्ति बार- बार मांगने के बाद भी आपका उधार नहीं चुका रहा है तो आप उसे वकील के जरिए एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं. इसके जरिए रीपेमेंट की डिमांड की जा सकती है. कई केसेज में नोटिस मिलते ही पैसा वापस आ जाता है. लेकिन यदि पैसा वापस ना मिले तो आप आगे भी शिकायती कार्रवाई कर सकते हैं.

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कोर्ट से होगी रिकवरी

अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी पैसा वापस नहीं मिलता है, तो कोर्ट के जरिए भी रिकवरी हो सकती है. यदि नोटिस का जवाब ना आए तो आप सिविल रिकवरी केस फाइल कर सकते हैं. जिसके बाद कोर्ट इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा आपको वापस दिलवा सकता है.

सजा का प्रावधान

अगर उधार लेने वाल व्यक्ति आपके पैसे नहीं चुका रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. यदि वो फ्रॉड निकला या उसका पैसे देने का कोई इरादा नहीं हुआ तो उसे सजा भी हो सकती है. अगर किसी ने धोखा, झूठ या चीटिंग करके पैसा लिया था, तो क्रिमिनल केस बन सकता है. इसके बाद उस शख्स पर फाइन भी लग जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं और 7 साल तक की जेल भी उस शख्स को हो सकती है.