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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: जुलाई में रेल यात्रियों को झटका, 12 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का रूट भी बदला, देखें लिस्ट

Train Cancelled: जुलाई में रेल यात्रियों को झटका, 12 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का रूट भी बदला, देखें लिस्ट

Train Cancelled: जुलाई में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के चलते 12 ट्रेनों को रद्द किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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  • यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचनी चाहिए।

Train Cancelled: देशभर में कहीं तेज बारिश के चलते रेलवे कई ट्रे्नों के संचालन में बदलाव कर रहा है तो वहीं कुछ ट्रेनों को सीधे रद्द भी किया जा रहा है. इसके अलावा, रेलवे समय-समय पर ट्रैक मेंटेनेंस के चलते भी ट्रेनों को रद्द कर देता है. अगर आप भी जुलाई में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के चलते 12 ट्रेनों को रद्द किया है, वहीं कुछ के रूट में भी बदलाव किया गया है. 

इन ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जाएगा

  • ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस कांड्रा 13,20 और 27 जुलाई को सिनी और चक्रधरपुर रेलखंड से होकर दुर्ग जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस झारसुगुडा रोड 9,16,23 और 30 जुलाई को संबलपुर सिटी और कटक के रास्ते पुरी पहुंचेगी. इस दौरान झारसुगुडा और टाटानगर के बीच इस ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा.

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कौन-कौन सी ट्रेन रद्द रहेंगी?

  • ट्रेन नंबर 18601/18602- 11,14,18,21,25 और 28 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18109/18110- 10,14,17,21,24,28 और 31 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला-जगदलपुर -14,21 और 28 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18108 जगदलपुर-राउरकेला-15,22 और 29 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18114 बिलासपुर-टाटानगर-10,13,17,20,24,27 और 31 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18113 टाटानगर-बिलासपुर- 11,14,18,21,25 और 28 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 17005 हैदराबाद-रक्सौल - 9,16,23 और 30 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 17006 रक्सौल-हैदराबाद-12,19 और 26 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22861/12872 हावड़ा-कंटाबांजी-हावड़ा- 14,21 और 28 जुलाई को रद्द रहेगी.

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर इस बीच ट्रेन से सफर करना है तो पहले ही अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति की जानकारी ले लें, ताकि आपका किसी प्रकार की दिक्कत न हो. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation Chakradharpur Railway Division
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