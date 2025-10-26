हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
होटल रूम में हिडन कैमरा है या नहीं, ऐसे तुरंत पहचानें

होटल रूम में हिडन कैमरा है या नहीं, ऐसे तुरंत पहचानें

Hidden Camera Finding Trick: होटल रूम में ठहरने से पहले कुछ आसान तरीकों से पता लगा सकते हैं कि कहीं कैमरा छिपा तो नहीं है. जानें किन ट्रिक्स को आजमा सकते हैं आप.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Oct 2025 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

Hidden Camera Finding Trick: देशभर में रोजाना लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और होटल में ठहरते हैं. लेकिन होटलों में अक्सर कई बार कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है. जो कि लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डाल देती है. इसलिए अब सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. कई बार होटल के कमरों में छुपाकर लगाए गए हिडन कैमरे लोगों की प्राइवेसी पर खतरा बन जाते हैं. कुछ मामलों में तो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग तक के लिए किया गया है.

आज कैमरे इतने छोटे साइज में आने लगे हैं कि उन्हें लाइट, अलार्म या यहां तक कि दीवार की दरार में भी छिपाया जा सकता है. अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी समझदारी और कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से आप खुद चेक सकते हैं कि कमरे में कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा. चलिए आपको बताते हैं वह तरीके जिनसे आप अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं.

कमरे को बारीकी से चेक करें

जब भी आप किसी होटल में जाएं तो होटल के कमरे में पहुंचते ही चारों ओर एक नजर डालें. देखें कि कहीं कोई अजीब सी चीज या अजीब फिटिंग तो नहीं है. कैमरे आमतौर पर उन जगहों पर लगाए जाते हैं. जहां नजर कम जाती है, जैसे लाइट फिटिंग, ड्रेसिंग मिरर, स्मोक डिटेक्टर, टीवी यूनिट या फोटो फ्रेम के पीछे. 

यह भी पढ़ें: आपके शहर में कहां-कहां बना है छठ घाट? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

कमरे में लगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखें. अगर कुछ भी अलग या संदिग्ध लगे. तो वहां करीब जाकर चेक करें. अपने स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट या टॉर्च ऑन करें और इन जगहों पर लाइट मारकर चेक करें. अगर कहीं से हल्की चमक या रिफ्लेक्शन नजर आए. तो यह कैमरा लेंस हो सकता है. 

स्मार्टफोन और वाईफाई से पकड़ें छिपा कैमरा

कई हिडन कैमरे नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें पहचानने के लिए कमरे की सारी लाइटें बंद कर दें और अपने स्मार्टफोन का कैमरा ऑन करें. अब उसे उन जगहों पर फोकस करें जहां कैमरा होने का आपका शक हो. अगर स्क्रीन पर लाल या बैंगनी लाइट दिखे. तो यह हिडन कैमरा होने का संकेत हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: 40 हजार का TV खरीदना ज्यादा अच्छा या 10 हजार का प्रोजेक्टर, क्या है किफायती सौदा?

इसके अलावा आप वाईफाई की मदद से भी छिपे कैमरे का पता लगा सकते हैं. मोबाइल में वाईफाई ऑन करें और नेटवर्क लिस्ट देखें. अगर CAM, Device_XX, या IPCAM जैसे नाम वाले नेटवर्क दिख रहे हैं. तो संभल जाए. हो सकता है कि कमरे में कोई वायरलेस कैमरा मौजूद हो. इस बारे में आप होटल प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका

Published at : 26 Oct 2025 09:27 AM (IST)
Tags :
Hidden Camera Hotel Room Utility News
और पढ़ें
