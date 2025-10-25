हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका

IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका

IRCTC Account Aadhaar Link: IRCTC ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत तात्काल टिकट बुक करने के लिए अब अकाउंट से आधार लिंक करना जरूरी है. बिना लिंक किए टिकट बुकिंग नहीं होगी. जान लें तरीका.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Oct 2025 10:41 PM (IST)
IRCTC Account Aadhaar Link: IRCTC ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत तात्काल टिकट बुक करने के लिए अब अकाउंट से आधार लिंक करना जरूरी है. बिना लिंक किए टिकट बुकिंग नहीं होगी. जान लें तरीका.

देश में रोजाना लाखों यात्री ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक करते हैं. बहुत से लोग ऑनलाइन IRCTC अकाउंट के जरिए टिकट लेते हैं. रेलवे ने हाल ही में नियम बदला है और अब खास तौर पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC अकाउंट से आधार लिंक होना जरूरी कर दिया गया है.

रेलवे ने अब IRCTC अकाउंट से टिकट बुक करने में नया नियम लागू कर दिया है. अगर आपको तत्काल टिकट चाहिए. तो आपका IRCTC यूजर प्रोफाइल आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है. नया नियम ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के जरूरी है.
रेलवे ने अब IRCTC अकाउंट से टिकट बुक करने में नया नियम लागू कर दिया है. अगर आपको तत्काल टिकट चाहिए. तो आपका IRCTC यूजर प्रोफाइल आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है. नया नियम ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के जरूरी है.
अगर आपने अबतक अपने IRCTC अकाउंट को आधार ने ऑथेंटिकेट नहीं किया है. तो फिर आपको तत्काल में टिकट बुक करने की सुविधा नहीं मिल पाएगी. इसलिए जरूरी है कि आप तुरंत इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिए.
अगर आपने अबतक अपने IRCTC अकाउंट को आधार ने ऑथेंटिकेट नहीं किया है. तो फिर आपको तत्काल में टिकट बुक करने की सुविधा नहीं मिल पाएगी. इसलिए जरूरी है कि आप तुरंत इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिए.
अपने आधार को IRCTC अकाउंट में लिंक करने के लिए वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको IRCTC अकाउंट में पासवर्ड और यूजर आईडी के जरिए लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपको My Account सेक्शन में जाना होगा.
अपने आधार को IRCTC अकाउंट में लिंक करने के लिए वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको IRCTC अकाउंट में पासवर्ड और यूजर आईडी के जरिए लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपको My Account सेक्शन में जाना होगा.
इसके आपको Authenticate User का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. फिर वहां अपना 12 डिजिट का आधार नंबर. इसके बाद फिर डिक्लियरेशन को असेप्ट करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा. फिर मोबाइल नंबर पर आये ओटीपी को दर्ज कर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा.
इसके आपको Authenticate User का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. फिर वहां अपना 12 डिजिट का आधार नंबर. इसके बाद फिर डिक्लियरेशन को असेप्ट करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा. फिर मोबाइल नंबर पर आये ओटीपी को दर्ज कर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा.
इस प्रोसेस के बाद आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा. यानी इसके बाद आप ऑनलाइन अपने IRCTC अकाउंट से तत्काल में टिकट बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपको सबसे पहले टिकट बुक करने का मौका भी मिलता है.
इस प्रोसेस के बाद आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा. यानी इसके बाद आप ऑनलाइन अपने IRCTC अकाउंट से तत्काल में टिकट बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपको सबसे पहले टिकट बुक करने का मौका भी मिलता है.
इस प्रोसेस के बाद आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा. यानी इसके बाद आप ऑनलाइन अपने IRCTC अकाउंट से तत्काल में टिकट बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपको सबसे पहले टिकट बुक करने का मौका भी मिलता है.
इस प्रोसेस के बाद आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा. यानी इसके बाद आप ऑनलाइन अपने IRCTC अकाउंट से तत्काल में टिकट बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आपको सबसे पहले टिकट बुक करने का मौका भी मिलता है.
Published at : 25 Oct 2025 05:20 PM (IST)
