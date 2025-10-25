आपके शहर में कहां-कहां बना है छठ घाट? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

छठ पूजा को भारत के कई राज्यों में उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है. हर साल की तरह इस साल भी लोग छठ की तैयारियों में लगे हैं. कहीं छठ के घाट सजाए जा रहे हैं तो कहीं छठी मैया के सुहावन गीतों की धुन सुनाई दे रही है.

इस भव्य त्योहार की तैयारियां लोगों के साथ-साथ सरकार ने भी कर ली हैं. छठ पर लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक घाटों को बनाने से लेकर वहां की साफ-सफाई और सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी सरकार कर चुकी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप भी इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं और आपके शहर में कहां-कहां छठ के घाट बने हैं उसकी पूरी लिस्ट एक बार में कैसे देख सकते हैं.

कहां-कहां बनाए गए हैं छठ के घाट ?

बिहार के अलावा छठ का महापर्व दिल्ली, झारखंड, यूपी समेत भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है. इसके लिए राज्यों की सरकारी अपने स्तर पर कई तरह के मैनेजमेंट करती हैं. ऐसे में इस साल की छठ की तैयारियों में सरकार ने कई शहरों में छठ घाट बनाए हैं. राजधानी दिल्ली में सरकार ने अलग-अलग जगहों पर तकरीबन 1300 छठ घाट बनाए हैं और इस बार सबसे बड़ा आयोजन करने की तैयारी है. बिहार में भी छठ पूजा के लिए अलग-अलग जिलों में कई घाट बनाए गए हैं. बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा के घाट के लिए 91 गंगा घाटों और 62 तालाबों पर तैयारियां की गई हैं. साथ ही, बिहार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BUIDCO) ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 नए कंक्रीट घाट बनाकर तैयार किए हैं, जिनमें भद्रा घाट, महावीर घाट और नौजर घाट शामिल हैं.

एक नजर में कैसे देखें छठ घाटों की लिस्ट ?

आप एक नजर में सभी घाटों की लिस्ट आसानी से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं. इसके लिए आप छठ पूजा पटना ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार ने इसके लिए स्पेशल वेबसाइट www.chhathpujapatna.in भी जारी की है, जिसपर जाकर आप सभी घाटों की लिस्ट के साथ-साथ उनकी जीपीएस लोकेशन की मदद से वहां जा सकते हैं. इसके अलावा अलग-अलग शहरों की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई हैं, जिसपर जाकर भी इस लिस्ट को सर्च किया जा सकता है. साथ ही, कई जिला प्रशासन अपने आधिकारिक फेसबुक या ट्विटर पेज के जरिए भी ये लिस्ट जारी कर रहे हैं तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं.