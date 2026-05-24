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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPPCL: क्या बिजली का बिल बिगाड़ रहा है बजट? यहां जानें पैसे बचाने के आसान तरीके

UPPCL: क्या बिजली का बिल बिगाड़ रहा है बजट? यहां जानें पैसे बचाने के आसान तरीके

Electricity News: अगर आपके घर में भी बिजली का बिल ज्यादा आता है तो ये खबर आपके लिए है. अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार आप अपने बिजली की खपत को कुछ इस तरह से कम कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 24 May 2026 11:05 AM (IST)
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Electricity Saving Tips: एक तरफ भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी की वजह से बढ़ते बिजली के बिल ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है. ऐसे में लोग बिजली को बचाने के लिए पंखे, लाइट और एसी का इस्तेमाल सीमित कर रहे हैं. इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के मुताबिक, घरों में कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो बंद होने के बाद भी चुपचाप बिजली सोखते रहते हैं. 

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क्या है वैंपायर लोड और यह कैसे पहुंचाता है नुकसान ?

आपमें से बेहद ही कम लोगों को वैंपायर लोड के बारे में जानकारी होगी. जब हम किसी उपकरण को रिमोट या पावर बटन से बंद करते हैं, तो वह पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि स्टैंडबाय मोड में लगातार चलता रहता है. जिसमें टीवी, सेट-टॉप बॉक्स, कंप्यूटर, माइक्रोवेव जैसे उपकरण इस मोड में लगातार न सिर्फ लोड उठाते हैं बल्कि बिजली की खपत भी सबसे ज्यादा खाते हैं. इतना ही नहीं, मोबाइल चार्ज होने के बाद चार्जर को सॉकेट में ऑन छोड़ देना भी बिजली की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है. 

UPPCL के मुताबिक आप कैसे बचा सकते हैं बिजली? 

1. मेन स्विच का ज्यादा करें इस्तेमाल

दरअसल, टीवी, कंप्यूटर या म्यूजिक सिस्टम को सिर्फ रिमोट से बंद न करें, बल्कि इस्तेमाल के बाद हमेशा दीवार पर लगे मेन स्विच को बंद करना बिल्कुल भी न भूले.

2. प्लग को अनप्लग करना न भूलें

इतना ही नहीं, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर और माइक्रोवेव जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होने के बाद उन्हें तुरंत सॉकेट से बाहर निकाल दें. ऐसा करने से बिजली का बिल बेहद ही कम आएगा. 

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3. पावर स्ट्रिप्स का करें इस्तेमाल

तो वहीं, एक साथ कई उपकरणों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर और मॉनिटर को जोड़ने के लिए ऑन-ऑफ स्विच वाली पावर स्ट्रिप का ही ज्यादा इस्तेमाल करें. सिर्फ एक स्विच बंद करके आप सभी उपकरणों की बिजली पूरी तरह काट सकते हैं.

Published at : 24 May 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Electricity Bill Utility News UPPCL
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