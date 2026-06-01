हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDak Seva Gifts: भारतीय डाक रिवार्ड के नाम पर दे रहा तोहफे? अप्लाई करने से पहले जानें सरकार ने क्या कहा

Dak Seva Gifts: भारतीय डाक रिवार्ड के नाम पर दे रहा तोहफे? अप्लाई करने से पहले जानें सरकार ने क्या कहा

Dak Seva Gifts: क्या सचमें भारतीय डाक रिवार्ड के नाम पर गिफ्ट्स दे रही है? वायरल हो रहे फोटो में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. आइये सच जानते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 01 Jun 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

Dak Seva Gifts: सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय डाक रिवार्ड के नाम पर गिफ्ट्स दे रही है. इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर ये सच है तो आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं. 

वायरल पोस्ट में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में एक फोटो है, जिसपर भारतीय डाक का लोगो बना हुआ है. लोगो के नीचे लिखा है 'इंडिया पोस्ट- डाक सेवा गिफ्ट. ब्रैंड ने आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है' साथ ही नीचे indoc4 का एक लिंक भी नजर आ रहा है.

पीआईबी से जानें सच्चाई- 

पीआईबी ने अपने सोशल हैंडल X पर वायरल हो रहे इस फोटो को शेयर कर बताया है कि ये बिल्कुल फेक है. पीआईबी ने लिखा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का डाक सेवा गिफ्ट ऑफर, स्किम, ऑफर या लकी ड्रॉ से कोई लेना-देना नहीं है. साथ ही लोगों को सचेत करते हुए लिखा कि ऐसे किसी भी लिंक पर कभी क्लिक न करें और ऐसे लिंक में अपनी निजी जानकारी, जैसे बैंक डिटेल, ओटीपी या आधार नंबर शेयर न करें.

1 जून से बदल गया सोलर पैनल का नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

फर्जी पोस्ट दिखे तो क्या करें? 

पीआईबी के अनुसार अगर आपको ऐसी कोई भी संदिग्ध लिंग, मैसेज, फोटो या वीडियो नजर आता है तो इसे पीआईबी फैक्ट चेक संग शेयर करें. इसे आप इमेल (factcheck@pib.gov.in) या व्हॉट्सअप ( +91 8799711259) के जरिए पीआईबी संग साझा कर सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
PIB Utility News PIB Fact Check Dak Seva
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Dak Seva Gifts: भारतीय डाक रिवार्ड के नाम पर दे रहा तोहफे? अप्लाई करने से पहले जानें सरकार ने क्या कहा
Dak Seva Gifts: भारतीय डाक रिवार्ड के नाम पर दे रहा तोहफे? अप्लाई करने से पहले जानें सरकार ने क्या कहा
यूटिलिटी
Solar Panel: 1 जून से बदल गया सोलर पैनल का नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
Solar Panel: 1 जून से बदल गया सोलर पैनल का नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
यूटिलिटी
Ethanol Stoves: LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
यूटिलिटी
Insurance Claim: क्या शादी के बाद सरनेम बदलने से रुक सकता बीमा क्लेम! कंज्यूमर फोरम ने किया क्लियर
Insurance Claim: क्या शादी के बाद सरनेम बदलने से रुक सकता बीमा क्लेम! कंज्यूमर फोरम ने किया क्लियर
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
PAK से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छाती कूट रुदाली करने लगे...', असद के एनकाउंटर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना
'छाती कूट रुदाली करने लगे...', असद के एनकाउंटर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना
विश्व
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
क्रिकेट
7 Viral Moment Of IPL 2026: कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
रिलेशनशिप
Divorce: शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget