Dak Seva Gifts: सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय डाक रिवार्ड के नाम पर गिफ्ट्स दे रही है. इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर ये सच है तो आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं.

वायरल पोस्ट में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में एक फोटो है, जिसपर भारतीय डाक का लोगो बना हुआ है. लोगो के नीचे लिखा है 'इंडिया पोस्ट- डाक सेवा गिफ्ट. ब्रैंड ने आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है' साथ ही नीचे indoc4 का एक लिंक भी नजर आ रहा है.

A message circulating on social media claims that India Post is offering gifts or rewards under 'Dak Seva Gifts'#PIBFactCheck:



❌ This claim is #Fake



➡️ @IndiaPostOffice has no connection with any such “Dak Seva Gifts” offer, reward scheme, or lucky draw



✅ Do not click… pic.twitter.com/GBj9RfPJZO — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 30, 2026

पीआईबी से जानें सच्चाई-

पीआईबी ने अपने सोशल हैंडल X पर वायरल हो रहे इस फोटो को शेयर कर बताया है कि ये बिल्कुल फेक है. पीआईबी ने लिखा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का डाक सेवा गिफ्ट ऑफर, स्किम, ऑफर या लकी ड्रॉ से कोई लेना-देना नहीं है. साथ ही लोगों को सचेत करते हुए लिखा कि ऐसे किसी भी लिंक पर कभी क्लिक न करें और ऐसे लिंक में अपनी निजी जानकारी, जैसे बैंक डिटेल, ओटीपी या आधार नंबर शेयर न करें.

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फर्जी पोस्ट दिखे तो क्या करें?

पीआईबी के अनुसार अगर आपको ऐसी कोई भी संदिग्ध लिंग, मैसेज, फोटो या वीडियो नजर आता है तो इसे पीआईबी फैक्ट चेक संग शेयर करें. इसे आप इमेल (factcheck@pib.gov.in) या व्हॉट्सअप ( +91 8799711259) के जरिए पीआईबी संग साझा कर सकते हैं.