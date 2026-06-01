Reels देखो और पैसे कमाओ' के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानें नया साइबर स्कैम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें.

Cyber Scam Alert: सोशल मीडिया पर रोज़ाना कई ऐसे विज्ञापन दिखाई देते हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं. आजकल इंटरनेट पर “Reels देखो और पैसे कमाओ” जैसे ऑफर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ये सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं. असल में ऐसे ऑफर कई बार लोगों को ठगी के जाल में फंसाकर उनका बैंक अकाउंट खाली करने की साजिश साबित होते हैं.

साइबर अपराधी मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि ये अपराधी किस तरह स्कैम को अंजाम देते हैं और आप खुद को इनसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

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कैसे होता है ये स्कैम

साइबर अपराधी लोगों को शॉर्टकट और जल्दी पैसा कमाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं. वे यूजर्स को कुछ ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहते हैं. जैसे ही लोग इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, ये रील्स और वीडियो देखने पर कमाई का झांसा देने लगते हैं. ऐप डाउनलोड होते ही वह फोन में कई गैरजरूरी परमिशन मांगता है, जैसे SMS पढ़ने, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने और स्क्रीन देखने की अनुमति.

कई लोग बिना सोचे-समझे “Allow” पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उनकी निजी जानकारी खतरे में पड़ जाती है. इसके बाद जब यूजर ऐप से कमाए गए पैसे अपने बैंक अकाउंट में निकालने की कोशिश करता है, तो स्क्रीन पर एक फर्जी बटन दिखाई देता है. उस पर क्लिक करते ही फोन में एक वायरस यानी फेक APK फाइल डाउनलोड हो जाती है. यह खतरनाक फाइल यूजर के बैंकिंग पासवर्ड और बैंक से आने वाले OTP तक अपराधियों को पहुंचा देती है, जिससे कुछ ही मिनटों में बैंक खाता खाली हो सकता है.

इससे बचने के आसान तरीके

इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ वीडियो देखने के बदले आसानी से पैसे नहीं देता. ऐसे विज्ञापनों और ऑफर्स से तुरंत दूरी बना लें.

किसी भी अनजान लिंक या वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करने से बचें. हमेशा जरूरत वाले ऐप्स केवल Google Play Store या आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें.

तीसरा किसी भी ऐप को फोन के SMS पढ़ने, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने या स्क्रीन देखने जैसी गैरजरूरी परमिशन बिल्कुल न दें.

छोटी सी लापरवाही आपकी निजी जानकारी और बैंक अकाउंट दोनों को खतरे में डाल सकती है.

साइबर फ्रॉड होने पर क्या करे

अगर आप या आपका किसी परिचित अगर साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और 1930 पर डायल करें.

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