हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली से पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई पेंशन, जानें अब खाते में आएंगे कितने पैसे?

Old Age Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले बुजुर्गों को तोहफा दिया है. राज्य में वृद्धावस्था पेंशन में हुई बढ़ोतरी की गई है. जान लीजिए अब कितनी मिलेगी पेंशन.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Old Age Pension Scheme: दिवाली पर जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं. कंपनियों की ओर से उन्हें तोहफे दिए जाते हैं. सरकारी कर्मचारियों की सरकार की ओर से तोहफे दिए जाते हैं. इस बार यह तोहफा खास तौर पर बुजुर्गों के लिए आया है. हरियाणा सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पेंशन की रकम बढ़कर मिलेगी की है. 

यह बढ़ी हुई पेंशन पेंशन धारकों को 1 नवंबर 2025 से मिलेगी. इसे सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सहयोग और सम्मान के तौर देखा जा रहा है. दिवाली पर सरकार की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी बुजुर्गों के लिए तोहफे के तौर पर देख रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कितनी बढ़कर मिलेगी पेंशन.

अब हरियाणा में मिलेगी इतनी पेंशन

हरियाण राज्य में नायाब सैनी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. इससे पहले जनवरी 2024 में पेंशन को 2750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया था और अब इसे और 200 रुपये बढ़ाकर 3200 रुपये किया गया है. 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि अब बुजुर्गों को हर महीने 3200 रुपये पेंशन दी जाएगी. यानी एक साल में कुल 450 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है. सरकार का कहना है कि यह कदम बुजुर्गों के मासिक खर्चों को संभालने में मदद करेगा.

बुजुर्गों के लिए राहत 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन और सरकारी नौकरियों से जुड़ी योजनाएं दो स्तंभ है. बढ़ाई गई पेंशन न सिर्फ आर्थिक राहत देगी. बल्कि इससे बुजुर्गों की लाइफ स्टाइल में सुधार होगा. इससे उन्हें मासिक खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी और आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ेगी. 

सरकार का मकसद है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े. दिवाली जैसे त्योहार से पहले लिया गया यह निर्णय राज्य सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण माना जा रहा है. यह कदम हरियाणा के बुजुर्गों के लिए एक सच्चा त्योहार का तोहफा साबित हुआ है. 

Published at : 19 Oct 2025 07:04 AM (IST)
