हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून

रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून

अगर कोई भी व्यक्ति अनजान लड़कियों को रात में 11 बजे के बाद मैसेज करता है तो उन पर कई धाराओं के तहत अपराध का मामला दर्ज किया जा सकता है. इनमें बीएनएस की धारा 79 भी शाम‍िल है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Oct 2025 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया के दौर में अनजान लोगों से चैटिंग करना आम बात हो गई हैं. लेकिन अगर आप देर रात किसी अनजान लड़की को मैसेज भेजते हैं तो यह अब आपके लिए भारी पड़ सकता है. मुंबई की एक सत्र अदालत ने कुछ समय पहले एक ऐसा फैसला सुनाया था, जिसने साफ कर दिया है था कि इस तरह के मैसेज वल्गैरिटी की कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए सजा हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की रात में 11 बजे के बाद लड़कियों को मैसेज भेजने पर आप कैसे मुसीबत में पड़ सकते हैं और इसे लेकर आपको कौन सा कानून जानना जरूरी है. 

कोर्ट ने सुनाई थी 3 महीने की सजा

मुंबई के सत्र न्यायालय ने एक मामले में रात के 11 बजे बाद अश्‍लील मैसेज भेजने पर एक व्यक्ति को 3 महीने की सजा सुनाई थी. आरोपी ने एक लड़की को अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजी थीं. इस मामले में अदालत ने कहा था कि अश्लीलता का मूल्यांकन सामाजिक मानकों को लागू करने वाले सामान्य व्यक्ति के नजरिए से किया जाना चाहिए. वहीं अदालत ने माना था कि ऐसे मैसेज किसी भी लड़की या विवाहित महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं.

क्यों है अहम था ये फैसला?

मुंबई की अदालत का यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए चेतावनी माना जाता है, जो सोशल मीडिया पर अनजान महिलाओं को देर रात मैसेज करते हैं. इसे लेकर कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि इस तरह की बातचीत फ्लर्टिंग नहीं बल्कि अश्लीलता और मानसिक उत्पीड़न के दायरे में आती है. जिसके लिए आरोपी को जेल भी हो सकती है.

जान लें यह वाला कानून 

अगर कोई भी व्यक्ति अनजान लड़कियों को रात में 11 बजे के बाद मैसेज करता है तो उन पर कई धाराओं के तहत अपराध का मामला दर्ज किया जा सकता है. अगर कोई पुरुष महिलाओं को फ्लर्टिंग वाले मैसेज भेजता है तो उस पर बीएनएस की धारा 79 के तहत किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने को लेकर मामला दर्ज किया जा सकता है. वहीं इस मामले में पहले आईपीसी की धारा 509 के तहत सजा दी जाती थी. इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 ए के अनुसार, किसी भी लड़की को रात में 11 बजे के बाद अश्लील मैसेज करना या फोटो भेजना एक यौन उत्पीड़न माना जाएगा. इसे लेकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 18 Oct 2025 10:57 AM (IST)
और पढ़ें
