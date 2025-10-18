हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकल का था कंफर्म टिकट लेकिन बदल गया प्लान, क्या बिना टिकट कैंसिलेशन के कर सकते हैं बाद में यात्रा?

कल का था कंफर्म टिकट लेकिन बदल गया प्लान, क्या बिना टिकट कैंसिलेशन के कर सकते हैं बाद में यात्रा?

Railway Journey Reschedule Rules: अगर आपका कंफर्म टिकट पहले ही बुक हो चुका था और प्लान बदल गया है. तो बिना टिकट कैंसिल किए बाद में उसी ट्रेन में किसी दूसरी तारीख पर सफर कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

Railway Journey Reschedule Rules: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इन यात्रियों के लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. जिससे हर कोई आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके. लेकिन कई बार अचानक यात्रा का प्लान बदल जाता है और यात्रियों को टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है. इसमें न सिर्फ वक्त बल्कि पैसे का भी नुकसान होता है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है. 

इसके तहत अगर आपकी यात्रा की तारीख बदल जाती है. तो टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं होगी. आप उसी टिकट पर किसी दूसरे दिन यात्रा कर सकेंगे. हालांकि इसके लिए रेलवे ने कुछ शर्तें तय की हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह नया नियम कैसे काम करेगा और किसे इसका फायदा मिलेगा.

टिकट कैंसिल किए बिना अलग तारीख पर सफर करें

भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अब यात्री बिना टिकट कैंसिल किए अपनी यात्रा की तारीख आगे बढ़ा सकेंगे. यानी अगर आपने 20 नवंबर की ट्रेन बुक की है और अब 22 नवंबर को यात्रा करनी है. तो उसी टिकट को रिशेड्यूल किया जा सकेगा. यह सुविधा केवल IRCTC पोर्टल या ऐप से बुक की गई कंफर्म टिकटों पर मिलेगी. 

यह भी पढ़ें:नौकरी छूटने के तुरंत बाद निकाल सकते हैं पीएफ से इतना पैसा, बदल गया है नियम

फिलहाल यात्रियों को टिकट कैंसिल कर नई टिकट बुक करनी पड़ती है और कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है. नए नियम के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगा. हां अगर नई तारीख पर ट्रेन का किराया ज्यादा है तो यात्री को किराये का अंतर चुकाना होगा. यह बदलाव रेलवे की डिजिटल सर्विस को और भी ज्यादा फ्लैक्सीबल बनाएगा.

यात्रियों को मिलेगी राहत 

यह नया नियम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. कई बार लोगों को इमरजेंसी में यात्रा का प्लान बदलना पड़ता है, जिससे टिकट कैंसिल करने पर 25 से 50 प्रतिशत तक शुल्क देना पड़ता है. कुछ मामलों में तो कोई रिफंड भी नहीं मिलता. अब रेलवे की योजना है कि यात्री अपनr टिकट कैंसिल न करें. बल्कि जर्नी डेट को अपडेट करें. 

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड में एक ही बार सुधारी जा सकती है ये गलती, जान लें काम की बात

इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी. हालांकि यह जरूरी नहीं कि नई तारीख पर वही सीट दोबारा कन्फर्म मिले. सीट की उपलब्धता के आधार पर टिकट बदलेगा. आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ट्रेन छूट जाने की स्थिति में भी यात्रियों को आंशिक रिफंड देने पर विचार कर रहा है. हालांकि इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली आने वाली है और गंदी पड़ी है आपकी गली, जानें सफाई के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत?

 

Published at : 18 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Ticket Cancellation Utility News Railway Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
Advertisement

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
बॉलीवुड
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
जनरल नॉलेज
Rohit Sharma Property: देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
हेल्थ
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget