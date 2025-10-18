Railway Journey Reschedule Rules: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इन यात्रियों के लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. जिससे हर कोई आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके. लेकिन कई बार अचानक यात्रा का प्लान बदल जाता है और यात्रियों को टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है. इसमें न सिर्फ वक्त बल्कि पैसे का भी नुकसान होता है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है.

इसके तहत अगर आपकी यात्रा की तारीख बदल जाती है. तो टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं होगी. आप उसी टिकट पर किसी दूसरे दिन यात्रा कर सकेंगे. हालांकि इसके लिए रेलवे ने कुछ शर्तें तय की हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह नया नियम कैसे काम करेगा और किसे इसका फायदा मिलेगा.

टिकट कैंसिल किए बिना अलग तारीख पर सफर करें

भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अब यात्री बिना टिकट कैंसिल किए अपनी यात्रा की तारीख आगे बढ़ा सकेंगे. यानी अगर आपने 20 नवंबर की ट्रेन बुक की है और अब 22 नवंबर को यात्रा करनी है. तो उसी टिकट को रिशेड्यूल किया जा सकेगा. यह सुविधा केवल IRCTC पोर्टल या ऐप से बुक की गई कंफर्म टिकटों पर मिलेगी.

यह भी पढ़ें:नौकरी छूटने के तुरंत बाद निकाल सकते हैं पीएफ से इतना पैसा, बदल गया है नियम

फिलहाल यात्रियों को टिकट कैंसिल कर नई टिकट बुक करनी पड़ती है और कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है. नए नियम के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगा. हां अगर नई तारीख पर ट्रेन का किराया ज्यादा है तो यात्री को किराये का अंतर चुकाना होगा. यह बदलाव रेलवे की डिजिटल सर्विस को और भी ज्यादा फ्लैक्सीबल बनाएगा.

यात्रियों को मिलेगी राहत

यह नया नियम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. कई बार लोगों को इमरजेंसी में यात्रा का प्लान बदलना पड़ता है, जिससे टिकट कैंसिल करने पर 25 से 50 प्रतिशत तक शुल्क देना पड़ता है. कुछ मामलों में तो कोई रिफंड भी नहीं मिलता. अब रेलवे की योजना है कि यात्री अपनr टिकट कैंसिल न करें. बल्कि जर्नी डेट को अपडेट करें.

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड में एक ही बार सुधारी जा सकती है ये गलती, जान लें काम की बात

इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी. हालांकि यह जरूरी नहीं कि नई तारीख पर वही सीट दोबारा कन्फर्म मिले. सीट की उपलब्धता के आधार पर टिकट बदलेगा. आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ट्रेन छूट जाने की स्थिति में भी यात्रियों को आंशिक रिफंड देने पर विचार कर रहा है. हालांकि इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: दिवाली आने वाली है और गंदी पड़ी है आपकी गली, जानें सफाई के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत?