BCCI Scrap A+ Category From Central Contracts: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पुरुष क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट को सुव्यवस्थित करने की तैयारी में है. बीसीसीआई अब खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आसान बनाने के लिए साल 2018 में शुरू की गई ए+ श्रेणी को समाप्त कर सकती है. बीसीसीआई के द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त खिलाड़ियों को चार कैटेगरी में रखा गया था. जिसमें ए+ श्रेणी के क्रिकेटरों को सालाना सात करोड़ रुपये, ए श्रेणी वालें को पांच करोड़, बी श्रेणी वालें को तीन करोड़ और सी श्रेणी में वालें को एक करोड़ रुपये मिलता है. वहीं, अब खिलाड़ियों को सिर्फ ए, बी और सी कैटेगरी में ही रखा जाएगा.

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खत्म करेगी ए+ श्रेणी

बीसीसीआई खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को आसान बनाने के लिए साल 2018 से शुरू हुई ए+ श्रेणी को खत्म करने जा रही है. पिछली बार ए+ श्रेणी में सिर्फ चार खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा का नाम मौजूद था. इन चारों खिलाड़ियों में बुमराह इकलौते क्रिकेटर हैं, जो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं. वहीं, रोहित और विराट सिर्फ वनडे खेलते हैं, जबकि जडेजा टेस्ट और वनडे खेलते हैं.

बुमराह की सैलरी में नहीं होगी कटौती

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की संरचना को आसान बनाने के लिए बीसीसीआई सुव्यवस्थित करने जा रही है. ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं. वहीं, सभी फॉर्मेट में खेलने वाले कुछ गिने-चुने खिलाड़ियों में से एक जसप्रीत बुमराह हैं. इसलिए उन्हें टॉप कैटेगरी में ही रखा जाएगा और उनके सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी. जिसकी मंजूरी शीर्ष परिषद की अगली बैठक में दी जाएगी.

हालांकि, बोर्ड के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि तीनों फॉर्मेट में तेज गेंदबाजी की अगुवाई करने वाले बुमराह जैसे खिलाड़ी की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी भले ही वो वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण कुछ मैच से बाहर रहे हों.

रोहित और विराट बी श्रेणी में हो सकते हैं शामिल

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का ए श्रेणी में रहना लगभग तय माना जा रहा है. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद रोहित और विराट सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. इन दोनों को बी श्रेणी में शामिल किया जा सकता है. हालांकि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि रोहित-विराट को बी कैटेगरी में रखे जाने पर कितने पैसे मिलेंगे? सूत्रों के मुताबिक अब ‘ए’ कैटेगरी के प्लेयर्स को सालाना सात करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं.