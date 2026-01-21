हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत से MBBS करके कनाडा में कैसे बन सकते हैं डॉक्टर? जानें आसान स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड

अगर आपने भारत में MBBS की है और कनाडा में डॉक्टर बनकर काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी टेस्ट, ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग पूरी करनी होगी. जाने पूरी डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jan 2026 08:06 AM (IST)
भारत में MBBS करने के बाद अगर आप कनाडा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सीधे मरीज के पास काम नहीं कर पाएंगे. इसके लिए कुछ टेस्ट, ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

कनाडा में काम करने के लिए आपको अंग्रेजी या फ्रेंच में अच्छा बोलना आना चाहिए. इसके लिए IELTS या TEF Canada जैसे टेस्ट पास करना जरूरी है. यह साबित करता है कि आप मरीज और स्टाफ से सही तरीके से बात कर सकते हैं.
सबसे पहले अपनी MBBS डिग्री और transcripts को physiciansapply.ca पर verify करवाना होगा. इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी डिग्री कनाडा में मान्य है. बिना verification आगे नहीं बढ़ सकते.
Published at : 21 Jan 2026 08:06 AM (IST)
