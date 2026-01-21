भारत से MBBS करके कनाडा में कैसे बन सकते हैं डॉक्टर? जानें आसान स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड

कनाडा में काम करने के लिए आपको अंग्रेजी या फ्रेंच में अच्छा बोलना आना चाहिए. इसके लिए IELTS या TEF Canada जैसे टेस्ट पास करना जरूरी है. यह साबित करता है कि आप मरीज और स्टाफ से सही तरीके से बात कर सकते हैं.