आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम

आधार कार्ड की अहमियत काफी ज्यादा है. किसी भी दस्तावेज़ या पहचान सत्यापन के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि इसमें दर्ज हर जानकारी बिल्कुल सही होना जरूरी है. नाम, जन्मतिथि, पता या फोटो जैसी डिटेल में छोटी सी गलती भी परेशानी खड़ी कर सकती है.