आधार कार्ड में एक गलती दोबारा नहीं सुधरती, अपडेट से पहले जान लें ये जरूरी नियम
Aadhaar Update Rules: UIDAI के नियमों के मुताबिक आधार कार्ड में कुछ जानकारियां सिर्फ एक बार ही सुधारी जा सकती हैं. इसलिए अपडेट करने से पहले सावधानी जरूरी है.
देश में लगभग हर व्यक्ति के पास अब आधार कार्ड है. करीब 140 करोड़ से ज्यादा लोगों आधार कार्ड धारक हैं. इसकी जरूरत बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने और टैक्स से जुड़ी कई जरूरी कामें में पड़ जाती है.
18 Oct 2025 08:31 AM (IST)
