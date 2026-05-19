EPFO News: 1000 से सीधे 7500 रुपए होगी न्यूनतम पेंशन? अब आया ईपीएफओ का बयान, जानें
Pension News: बीते कई दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि EPFO ने अपने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये कर दी है. अब खुद ईपीएफओ की तरफ से इस खबर की सच्चाई सामने आई है.
EPFO Pension Scheme: न्यूज और सरकारी एजेंसियों के अलावा खबरों का एक जरिया सोशल मीडिया भी है. जहां जो भी खबर आती है, लोग उसे बिना चेक किए सही मान लेते हैं और भरोसा कर बैठते हैं. हालांकि समय- समय पर सरकारी अथॉरिटीज लोगों को इससे सतर्क करते रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर भी एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि EPFO ने कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये कर दी है. अब ईपीएफओ की तरफ से इस खबर की सच्चाई उजागर की गई है.
क्या है वायरल दावा?
दरअसल सोशल मीडिया पर EPFO के नाम से एक सर्कुलर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कहा गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि को 30 अप्रैल से लागू कर दिया है. इसके तहत पेंशन धारियों को 1 मई 2026 से एक हजार रुपये की जगह पर 7500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे. अब खुद EPFO विभाग ने इस खबर की पुष्टि की है.
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क्या बोला EPFO?
ईपीएफओ के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट में एक सर्कुलर है जिस पर विभाग ने 'फर्जी' और 'फेक' लिखा है. इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है 'ध्यान दें! न्यूनतम ईपीएस पेंशन में वृद्धि के संबंध में प्रसारित किया जा रहा ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है.' यहां देखें पोस्ट:
⚠️ Attention!— EPFO (@officialepfo) May 19, 2026
The letter being circulated on increase in minimum EPS pension is completely fake#EPFO #EPFOFactCheck #EPFOWithYou pic.twitter.com/FKhxQrbzSj
बता दें कि बीते कई दिनों से ऐसी खबरें जरूर हैं कि विभाग पेंशन में वृद्धि के बारे में सोच रहा है. लेकिन सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. खासतौर से कितनी वृद्धि की जानी है और कब तक होगी, ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये दावे पूरी तरह से खोखले हैं.
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Source: IOCL