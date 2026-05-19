Bank FD News: पैसे से बनाएं और ज्यादा पैसा, जानिए कौन-कौन से बैंक FD पर ज्यादा ब्याज देते हैं?

Bank FD News: अपने भविष्य की चिंता हर व्यक्ति को होती है, जिसके लिए लोग निवेश करते हैं. जिससे रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जिया जा सके. इसके लिए कोई म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है, तो कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाता है. खासतौर से सीनियन सिटिजन जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कंपनी से अच्छा खासा पैसा मिलता है वो अपने पैसे को बैंक में एफडी के रूप में जमा कर देते हैं ताकि उन्हें अच्छा- खासा अमाउंट ब्याज के रूप में मिले और जीवन अच्छी तरह यापन हो सके.

FD में निवेश है बेहतर

कई लोग अपना पैसा FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा करते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले हर किसी को बैंक से मिलने वाले ब्याज के ऊपर भी नजर रख लेना चाहिए. जिससे कि उन्हें पता हो कि कहां निवेश करना ज्यादा बेहतर है. यदि आपको भी एक स्थिर आया के साधन की जरूरत है तो आप भी एफडी में निवेश कर सकते हैं. वरिष्ठ जनों के लिए 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD में निवेश कर सकते हैं. 3 साल की FD उनके लिए एक ऑप्शन है.

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नीचे आपको लिस्ट के जरिए बताया जा रहा है कि किस बैंक में कितना ब्याज मिलेगा. इसमें लघु वित्त बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के PSU बैंकों की जानकारी शामिल है.

3 साल की सीनियर सिटीजन FD पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों की लिस्ट इस प्रकार है:

स्मॉल फाइनेंस बैंक

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% ब्याज

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% ब्याज

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75% ब्याज

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.7% ब्याज

इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% ब्याज

स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% ब्याज

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प्राइवेट सेक्टर बैंक

बंधन बैंक 7.75% ब्याज

यस बैंक 7.75% ब्याज

आरबीएल बैंक 7.7% ब्याज

एसबीएम बैंक इंडिया 7.6% ब्याज

IDFC फर्स्ट बैंक 7.5% ब्याज

इंडसइंड बैंक 7.4% ब्याज

DCB बैंक 7.25% ब्याज

फेडरल बैंक 7.25% ब्याज

तमिलनाड मर्सेंटाइल बैंक 7.2% ब्याज

जम्मू एंड कश्मीर बैंक 7.15% ब्याज

एक्सिस बैंक 6.95% ब्याज

HDFC बैंक 6.95% ब्याज

ICICI बैंक 6.95% ब्याज

पब्लिक सेक्टर बैंक

बैंक ऑफ इंडिया 7% ब्याज

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 7% ब्याज

पंजाब नेशनल बैंक 6.8% ब्याज

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.8% ब्याज

बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75% ब्याज

कैनरा बैंक 6.75% ब्याज

यूनियन बैंक 6.7% ब्याज

इंडियन ओवरसीज बैंक 6.6% ब्याज

इंडियन बैंक 6.55% ब्याज

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.5% ब्याज

अगर आप भी अपने भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इन ब्याज दरों को देख लें और समझ लें. इसके आधार पर ही निवेश करें, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके.