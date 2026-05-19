पटरी नहीं अब पानी पर दौड़ेगी मेट्रो, देश के 18 शहरों में शुरू करने की तैयारी, कितना होगा किराया

Water Metro Update: आपने मेट्रो को पटरी पर चलते हुए तो जरूर देखा होगा और सफर भी किया होगा. लेकिन क्या आप यह जानते हैं अब जल्द ही मेट्रो पानी पर भी चलने वाली है. जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार अब 18 शहरों में वाटर मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है. सरकार की इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि शहरों में ट्रैफिक कम करने के साथ-साथ लोगों को बेहद ही आरामदायक सफर देना है.

आखिर क्या होती है वाटर मेट्रो?

दरअसल, वाटर मेट्रो एक ऐसी सेवा होती है, जिसमें हाइब्रिड बोट्स के माध्यम से ही लोगों को पानी के रास्ते बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरी जह तक आसानी से पहुंचाया जा सके. इसमें ज्यादा कुछ हैरानी वाली बात नहीं, यह एक दम आम मेट्रो की तरह काम करती है बस फर्क इतना होता है कि यही केवल नदी और झील में ही चलती है.

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वाटर मेट्रो पर क्या कहती है सरकार?

तो वहीं, इस मामले में सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आम मेट्रो के मुताबिक इसको बनाने में कम खर्चा लगता है. आम तौर पर मेट्रो बनाने के लिए ज्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ती है लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसको बनाते समय ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह कम समय में तैयार भी हो जाती है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले चरण में गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों को ही चुना है. लेकिन, आने वाले समय में दूसरे शहरों में भी वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी.

किस राज्य में है भारत की पहली वाटर मेट्रो

क्या आप यह जानते हैं कि भारत में पहले से ही वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है. जिसमें केरल ही केवल ऐसा राज्य है जहां वाटर मेट्रो चलाई जाती है, जिसका नाम कोच्चि वाटर मेट्रो दिया गया है. तो वहीं, इस मेट्रो की शुरुआत साल 2023 में केरल के कोच्चि में की गई थी. और वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो इस मेट्रो का आनंद लेने के लिए दूर-दूर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं. इतना ही नहीं, इस मेट्रो में 38 स्टेशन हैं और यह रोज सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही अपनी सेवा देती है.

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कितना होगा वाटर मेट्रो का किराया और क्या हैं सुविधाएं?

अब बात करते हैं इसके लगने वाले किराए के बारे में, केरल के कोच्चि में स्थित वाटर मेट्रो का किराया आम लोगों के लिए बेहद ही सस्ता रखा गया है. तो वहीं, दूसरी तरफ एक हफ्ते का पास बनवाने के लिए 180 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है. साथ ही इसके मिलने वाले टिकट का किराया 40 रुपये रखा जाएगा.

तो वहीं, वाटर मेट्रो में यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी. जिसमें फ्री वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी कैमरे और लाइफ जैकेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा आप खुबसूरत नज़ारों का जमकर आनंद भी ले सकते हैं.