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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAadhar News: खो गया आधार कार्ड तो न हों परेशान, UIDAI के इस आसान तरीके से घर बैठे करें डाउनलोड

Aadhar News: खो गया आधार कार्ड तो न हों परेशान, UIDAI के इस आसान तरीके से घर बैठे करें डाउनलोड

Aadhar Card News: आदार कार्ड खोने पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. अब आप ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी बिना किसी परेशानी के अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 26 May 2026 01:47 PM (IST)
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Lost Aadhar Card: अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी (यूआईडीएआई) ने खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा से हासिल करने का बेहद ही आसान तरीका निकला है. अब आप बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही डुप्लीकेट आधार कार्ड को एक ही झटके में डाउलोड कर सकते हैं. इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी माना जाएगा. 

ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया

आधार कार्ड को दोबारा वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद 'आधार प्राप्त करें' वाले हिस्से में जाकर खोई हुई आधार संख्या खोजने वाले विकल्प को चुनना होगा. इसके बाद आप अपनी तमाम जानकारी देने के बाद अपना खोया हुआ आदार कार्ड वापस पा सकते हैं. 

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इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद 'आधार डाउनलोड करें' वाले विकल्प को चुनकर अपनी 12 अंकों की आधार संख्या को दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सुरक्षा कोड को भरकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का वेरिफिकेशन करना होगा. जिसके बाद, आपका आधार डिजिटल रूप में फाइल के तौर पर डाउनलोड हो जाएगा. 

दस्तावेजों की सही तरह से करें जांच 

इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास पहचान पत्र और घर के पते का प्रमाण होना बेहद ही जरूरी है. इस बात का भी ध्यान रखें कि, इन तमाम दस्तावेजों में आपका नाम और पता आपके पुराने आधार रिकॉर्ड से ही मिलना चाहिए. 

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आवेदन करने के बाद आप अपने आधार कार्ड की स्थिति भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर 'स्थिति जांचें' वाले विकल्प को चुनना होगा और आवेदन के समय 14 अंकों की संख्या को दर्ज करना होगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड कब तक तैयार होकर आपके पते पर पहुंचेगा. 

Published at : 26 May 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Utility News Duplicate Aadhar Card Online Procedure
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