Aadhaar Card Update: अब इस तारीख तक फ्री में अपडेट करें आधार, नहीं तो हो सकती है परेशानी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुराने आधार से बैंक, सिम, सरकारी योजनाओं में दिक्कत।

Aadhar Card update: आजकल आधार कार्ड की जरूरत हर चीज़ में पड़ रही है. आधार कार्ड होना भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य है. आधार कार्ड की मदद से आप बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते है ओर भी कई काम कर सकते हैं. यानी लगभग हर काम के लिए आधार कार्ड होना जरूरी हो गया है. ऐसे में इसे अपडेट करना भी जरूरी है अगर कोई डिटेल पुरानी है या गलत है तो आपके काम में बाधा आ सकती है. इसीलिए UIDAI ने अपडेट की तारीख बढ़ा दी है.

आधार अपडेट डेडलाइन

UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड अपडेट करने की फ्री सर्विस 14 जून 2027 तक की कर दी गई है. इस सुविधा का लाभ आप तभी उठा सकते है जब आप myAdhaar पोर्टल के जरिए अपडेट करेंगे. क्योंकि अब सारी चीजें लगभग ऑनलाइन हो गयी है इसीलिए सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने के तरीके को भी ऑनलाइन कर दिया है. अगर आप भी आधार में अपने दस्तावेज अपडेट करना चाहते है, तो आप निश्चिंत हो जाइए.

अब आप अपना आइडेंटिटी और पता से जुड़े डॉक्यूमेंट बिना कोई शुल्क दिए फ्री में अपलोड और वेरिफाई करा सकते हैं. साथ ही अपना पता , मोबाइल नंबर या पर्सनल डिटेल भी आसानी से अपडेट कर सकते है. आप घर बैठे myAadhar पोर्टल पर जाके आसानी से अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते है

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ऑनलाइन आधार अपडेट प्रक्रिया

आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने का प्रोसेस आपको नीचे बताया गया है.

myAadhar पोर्टल पर जाएं और अपने आधार नंबर से लॉगिन करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें.

प्रोफाइल में दिख रही अपनी जानकारी को वेरिफाई करें.

अगर जानकारी सही है, तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोसेस को आगे बढ़ाएं.

लिस्ट में से कोई एक पहचान पत्र (Identity Proof) चुनें.

चुनी गई फाइल को JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करें.

अब एड्रेस प्रूफ (Address Proof) डॉक्यूमेंट चुनें.

एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड करके Consent दें और सबमिट करें.

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आधार कार्ड के बिना आ सकती है दिक्कत

आधार कार्ड अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हमारे काफी काम में दिक्कत आ सकती है जैसे आज के समय में बैंक या डिमैट अकाउंट खुलवाने में देरी हो सकती है. म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस लेते समय KYC रिजेक्ट भी रिजेक्ट हो सकती है.

PAN और आधार लिंक/ऑथेंटिकेशन में समस्या आ सकती है. पेंशन या सब्सिडी से जुड़ी सेवाओं में भी देरी हो सकती है. सरकारी योजनाओं का पैसा (DBT) मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मोबाइल सिम वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है.