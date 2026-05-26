बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?

बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव होगा. इसके लिए आज (मंगलवार) चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. अधिसूचना एक जून 2026 को जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है. 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.

चुनाव आयोग के अनुसार, 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे जबकि 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतगणना 18 जून को शाम 5 बजे से शुरू होगी. 20 जून 2026 तक पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी.

जिन 10 सीट पर चुनाव उनमें से पांच जेडीयू के पास

बता दें कि 28 जून को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं. जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें फिलहाल पांच सीटें जेडीयू के पास हैं. बीजेपी के पास 2 और आरजेडी के पास से दो सीटें हैं जबकि एक सीट कांग्रेस के पास है.

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कौन-कौन सी खाली हो रहीं 9 सीटें?

28 जून को बिहार में 9 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके चलते ये 9 सीटें खाली हो रही हैं. इनमें गुलाम गौस, कुमुद वर्मा, मो. फारुख, भगवान सिंह कुशवाहा, भीष्म साहनी, संजय मयूख, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह का कार्याकल पूरा हो रहा है. दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद हो गए हैं तो उनकी सीट पर उपचुनाव होगा.

एनडीए को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली थी. विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के आधार पर देखा जाए तो विधान परिषद की जिन सीटों पर चुनाव होना है उसके नतीजे काफी हद तक तय माने जा रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि उम्मीदवारों को लेकर क्या तस्वीर बनती है.

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