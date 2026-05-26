मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
जैसे ही बिल्ली गिरने लगती है, नीचे मौजूद दर्शक तुरंत हरकत में आते हैं. वे अपने हाथ में मौजूद झंडे को फैलाकर एक झूले जैसा बना लेते हैं, ताकि बिल्ली को सुरक्षित पकड़ा जा सके.
भीड़ से भरा स्टेडियम…मैच का जोश…और अचानक ऐसा पल जिसने हर किसी की सांसें रोक दीं. ऊपर शेड से लटकती एक बेबस बिल्ली, जो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी…और नीचे खड़े हजारों लोग, जो उसे बचाने के लिए एकजुट हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं, बल्कि इंसानियत और एकजुटता की ऐसी मिसाल है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है.
शेड से लटकी बिल्ली, थम गई सबकी सांसें
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम की दर्शक दीर्घा के ऊपर लगे शेड पर एक बिल्ली फंस जाती है. वह नीचे गिरने से बचने के लिए पूरी ताकत लगाकर पकड़ बनाए रखती है. कुछ देर तक वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसकी पकड़ छूट जाती है.
स्टेडियम की छत से एक बिल्ली गिर गई और उसे एक प्रशंसक के झंडे ने पकड़ लिया।— Zareen Sheikh (@ZarenSheikh19) May 24, 2026
टीम के सामान का अब तक का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल 👏 pic.twitter.com/s8XNdBRSqM
नीचे खड़े लोगों ने बनाया ‘जिंदगी का झूला’
जैसे ही बिल्ली गिरने लगती है, नीचे मौजूद दर्शक तुरंत हरकत में आते हैं. वे अपने हाथ में मौजूद झंडे को फैलाकर एक झूले जैसा बना लेते हैं, ताकि बिल्ली को सुरक्षित पकड़ा जा सके. यह सब कुछ सेकंडों में होता है और यही पल वीडियो को खास बना देता है. बिल्ली जैसे ही नीचे गिरती है, वह सीधे उसी झंडे के बने झूले में आ गिरती है. इसके बाद दर्शक उसे सुरक्षित पकड़ लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं. पूरा स्टेडियम तालियों और हूटिंग से गूंज जाता है.
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सोशल मीडिया पर लोग बोले-यही है असली हीरो
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कोई इसे इंसानियत की जीत बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि “हीरो सिर्फ फिल्म में नहीं, असल जिंदगी में भी होते हैं”. यह वीडियो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. एक यूजर ने लिखा...आज का सबसे बेहतरीन वीडियो मिल गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इंसानियत से प्यारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है.
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Source: IOCL