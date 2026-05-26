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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें

IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें

एस बद्रीनाथ के आईपीएल 2026 की टीम में वैभव सूर्यवंशी का चुनाव लोगों को हैरान कर रहा है. दिलचस्प बात ये भी रही कि विराट और रोहित दोनों को जगह न दिए जाने से फैंस सोशल मीडिया पर काफी नाराज नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 26 May 2026 01:12 PM (IST)
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आईपीएल 2026 का लीग चरण अब समाप्त हो चुका है, और आज से प्लेऑफ मुकाबलों का रोमांच शुरू होने जा रहा है. इस सीजन ग्रुप स्टेज में कुल 70 मैच खेले गए, जिनमें एक मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका. पूरे लीग राउंड में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ  ने अपनी पसंदीदा प्लेइंग-12 का चयन किया है. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उन्होंने इस टीम में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को जगह नहीं दी.

ओपनिंग बल्लेबाज

ओपनिंग के लिए युवा और अनुभवी बल्लेबाजों पर भरोसा :- एस बद्रीनाथ ने टीम की शुरुआत के लिए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को चुना है. वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने करीब 232 की स्ट्राइक रेट से 583 रन बनाए. वहीं शुभमन गिल लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 616 रन तक पहुंच चुके हैं. तीसरे नंबर पर बद्रीनाथ ने ऑरेंज कैप की रेस में आगे चल रहे साई सुदर्शन को रखा है.

मजबूत मध्य क्रम

मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजों को मिली जगह:- मिडिल ऑर्डर में बद्रीनाथ ने हेनरिक क्लासेन को चौथे नंबर पर चुना है. क्लासेन ने इस सीजन तेज बल्लेबाजी से कई मैचों का रुख बदला है.

पांचवें नंबर पर उन्होंने रजत पाटीदार को शामिल किया. आरसीबी के कप्तान के रूप में पाटीदार ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और टीम को कई अहम जीत दिलाईं.

घातक स्पिन गेंदबाजी

स्पिन गेंदबाजी में ऑलराउंडर्स का शानदार संतुलन:- ऑलराउंडर विभाग में बद्रीनाथ ने तीन ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच बदलने की क्षमता रखते हैं. इस सूची में क्रुणाल पंड्या, सुनील नरेन, राशिद खान शामिल हैं.

राशिद खान इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाजों में रहे हैं। वहीं क्रुणाल और नरेन ने अपनी किफायती गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया.

तेज गेंदबाजी में अनुभव और रफ्तार का कॉम्बिनेशन

पेस अटैक के लिए बद्रीनाथ ने भुवनेश्वर कुमार,जोफ्रा आर्चर और कागिसो रबाडा, को चुना. भुवनेश्वर कुमार इस समय पर्पल कैप की दौड़ में आगे चल रहे हैं. वहीं आर्चर और रबाडा ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है. चौथे तेज गेंदबाज के रूप में बद्रीनाथ प्रिंस यादव और कार्तिक त्यागी के बीच फैसला नहीं कर पाए.

इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अकील हुसैन को मिली जगह

इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बद्रीनाथ नेअकील हुसैन को चुना है. उन्होंने इस सीजन शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 मैचों में 8 विकेट हासिल किए और उनकी इकॉनमी भी करीब 8 रही.

एस बद्रीनाथ की चुनी हुई प्लेऑफ टीम

वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हेनरिक क्लासेन, रजत पाटीदार, क्रुणाल पंड्या, सुनील नरेन, राशिद खान,भुवनेश्वर कुमार,जोफ्रा आर्चर, कागिसो रबाडा, प्रिंस यादव / कार्तिक त्यागी

इम्पैक्ट प्लेयर: अकील हुसैन

Published at : 26 May 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
S Badrinath IPL VIRAT KOHLI IPL 2026 Vaibhav Sooryavansi
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