अब आधार सेंटर की लंबी लाइनों को कहें अलविदा, इन नियमों के माध्यम से बुक करें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

Aadhaar Seva Kendra: आज के दौर में डिजिटल इंडिया ने हर काम को पूरी तरह से आसान बना दिया है. तो वहीं, दूसरी तरफ अब पहले की तरह आपको आधार सेंटर की लंबी कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं है. जहां, अब आप अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के सुधार, अपडेट या नई सेवाओं के लिए UIDAI की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को बेहद ही आसानी से इन नियमों के माध्यम से बुक कर सकते हैं.

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के आसान तरीके

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद 'myAadhaar' पोर्टल को खोल लें. जहां, आपको होमपेज पर अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प नजर आ रहा होगा, उसपर क्लिक करें. इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड को डालकर वेरिफिकेशन करना ना भूलें. वेरिफिकेशन के बाद केंद्र नियुक्ति का विकल्प चुनें, जहां आपको अपने इलाके का पिन कोड डालकर सबसे नजदीकी आधार सेवा केंद्र को ढूंढना होगा.

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सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुनें

इतना ही नहीं, आप अपनी सुविधा के मुताबिक, तारीख और समय को चुन सकते हैं. इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड में जो भी बदलाव कराना है आप बिना किसी परेशानी के आसानी से बदलाव करवा सकते हैं. हालांकि, कुछ सेवाओं के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क लागू होता है, इसलिए बुकिंग के दौरान आपको ऑनलाइन पेमेंट देना भी पड़ सकता है.

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दरअसल, इस डिजिटल व्यवस्था ने न सिर्फ नागरिकों का समय बचाया है, बल्कि आधार केंद्रों पर होने वाली भीड़ और अव्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है.