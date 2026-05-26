हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए

शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए

Divyanka Tripathi Welcome Twin Baby Boys: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बन गई हैं. उन्होंने दो जुड़वां बेटों को जन्म दिया है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 26 May 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी मां बन गई हैं. उन्होंने दो जुड़वां बेटों को जन्म दिया है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बने हैं. इस कपल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए ये गुड न्यूज शेयर की, जिसके बाद से फैंस और तमाम सेलेब्स इन्हें बधाई दे रहे हैं. 

दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा- मेरे करण अर्जुन आ गए
दिव्यांका और विवेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें दो बेबी बॉयज के साथ लिखा है, 'हमने भगवान से खुशियां मांगीं. उन्होंने कहा, डबल लो और हमें दो जुड़वां बेटे हुए हैं.' उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'आखिरकार इंतजार खत्म हुआ. 'द बॉयज' आ गए हैं और जिंदगी पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. मेरे करण अर्जुन आ गए. दिव (दिव्यांका) और मैं माता-पिता बनने के इस नए और खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमें आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek Dahiya (@vivekdahiya)

ये भी पढ़ें:- मैटरनिटी फोटोशूट में दिव्यांका त्रिपाठी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पापा बनने की खुशी में झूमे विवेक दहिया, देखें तस्वीरें

सेलेब्स दे रहे कपल को बधाई
दिव्यांका और विवेक का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. तमाम फैंस और सेलेब्स लगातार इस कपल को बधाई दे रहे हैं. सुरभि ज्योति, करिश्मा तन्ना से लेकर अंकिता लोखंडे, पूजा गौर, जेमी लीवर, आरती सिंह और अमित टंडन ने दिव्यांका और विवेक को नए पेरेंट्स बनने की शुभकामनाएं दीं.

2016 में हुई थी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी
बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने 8 जुलाई 2016 को भोपाल में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के 10 साल बाद अब दोनों पेरेंट्स बने हैं. इस कपल को शादी के 10 साल बाद ये खुशी नसीब हुई है और वो लगातार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. 

मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें वायरल
बता दें कि दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. वहीं, विवेक भी पिता बनने की खुशी में अपनी पत्नी दिव्यांका पर खूब प्यार लुटाते दिखे.

ये भी पढ़ें:- 'टेंशन होने लगी...', दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेग्नेंसी सुन घबरा गए थे हसबैंड विवेक दहिया, ऐसा था रिएक्शन

और पढ़ें
Published at : 26 May 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस
टेलीविजन
प्रिंस नरूला ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, पत्नी युविका चौधरी ने मनाया जश्न, गाड़ी की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
प्रिंस नरूला ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, पत्नी युविका चौधरी ने मनाया जश्न, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
टेलीविजन
Dilip Joshi Birthday: इंग्लिश में तंग है जेठालाल' का हाथ, रियल लाइफ में काफी पढ़े लिखे हैं दिलीप जोशी, एक्टर के पास है ये डिग्री
इंग्लिश में तंग है जेठालाल' का हाथ, रियल लाइफ में काफी पढ़े लिखे हैं दिलीप जोशी, एक्टर के पास है ये डिग्री
टेलीविजन
Rajeev Khandelwal Love Story: राजीव खंडेलवाल ने सुनाए अपनी मैरिज के मजेदार किस्से, बोले- मैं चाहता था 1 घंटे में हो जाए शादी
राजीव खंडेलवाल ने सुनाए अपनी मैरिज के मजेदार किस्से, बोले- मैं चाहता था 1 घंटे में हो जाए शादी
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
बिहार
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
इंडिया
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
टेलीविजन
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
ट्रेंडिंग
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget