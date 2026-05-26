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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीGoogle Search: ये 4 गलत चीजें सर्च करना पड़ सकता है भारी, अभी जान लें वरना हो सकती है जेल

Google Search: ये 4 गलत चीजें सर्च करना पड़ सकता है भारी, अभी जान लें वरना हो सकती है जेल

Google Search Rule: गूगल का इस्तेमाल जानकारी पाने के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ गलत या गैरकानूनी चीजें सर्च करना आपको परेशानी में डाल सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. जानिए इसके बारे में.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 26 May 2026 01:11 PM (IST)
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  • बीमारी का इलाज गूगल से देखकर खुद करना जानलेवा हो सकता है।

Google Search Rules: आज के डिजिटल दौर में हमारे कई काम मिनटों में हो जाते हैं. खासकर Google की मदद से लोग अपने हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेते हैं. चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य जानकारी से. इससे हमें काफी फायदा होता है. एक तो हमें जानकारी जल्दी मिल जाती है और साथ ही हमारा समय भी काफी बचता है, लेकिन इन सभी चीजों के साथ ही हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए.

क्या आप जानते हैं कि गूगल पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें सर्च करना आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है, यहां तक कि जेल भी हो सकती है? इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल हमेशा समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है.

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1. हथियार या बम बनाने की जानकारी

गूगल पर कभी भी बम बनाने या हथियार तैयार करने से जुड़ी जानकारी सर्च नहीं करनी चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ सकते हैं. साथ ही ध्यान रखें कि ये एक तरह का गंभीर अपराध भी माना जाता है. इससे आप आतंकवाद से जुड़े मामलों के दायरे में भी आ सकते हैं. 

2.बच्चों से जुड़ी गलत सामग्री

बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार के गलत या फिर आपत्तिजनक सामग्री सर्च करना या देखना कानूनन अपराध है. भारत में इसे POSCO एक्ट के तहत बहुत गंभीर अपराध माना गया है. अगर आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो आपको कड़ी सजा और जेल तक हो सकती है.

3. हैकिंग से जुड़ी जानकारी

ध्यान रहें कि किसी का मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट या फिर वेबसाइट हैक करने के तरीके सर्च करना भी गैरकानूनी माना जाता है. यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) का उल्लंघन है. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और इसके साथ ही जेल भी हो सकती है.

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4. बीमारी का गलत इलाज Google से

काफी लोग बीमारी का इलाज गूगल से ही पता करने लगते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी या फिर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका इलाज गूगल पर ढूंढकर खुद से फॉलो करना खतरनाक हो सकता है. क्योंकि कई बार गलत तरह की जानकारी आपकी हालत और बिगाड़ सकता है. इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होती है. गूगल हमारी मदद के लिए है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गूगल से मदद लें.

Published at : 26 May 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Internet Utility News Google Search Rule
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