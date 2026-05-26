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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली के बाजारों में शुरू हुई अनोखी सर्विस! अब शॉपिंग में मिलेगा किराये का हेल्पर, जानें कितने देने होंगे पैसे?

दिल्ली के बाजारों में शुरू हुई अनोखी सर्विस! अब शॉपिंग में मिलेगा किराये का हेल्पर, जानें कितने देने होंगे पैसे?

CarryMen Startup: दिल्ली का CarryMen स्टार्टअप शॉपिंग के दौरान ग्राहकों को पर्सनल असिस्टेंट की सुविधा देता है, जो सामान उठाने से लेकर बैठने, पानी और अन्य जरूरतों में मदद करता है. जानिए इसके बारे में.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 26 May 2026 01:43 PM (IST)
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  • बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों वाले माता-पिता के लिए विशेष मददगार।

Carrymen service in Delhi: अगर आप भी शॉपिंग के शौकीन हैं, लेकिन लंबे समय तक बैग उठाकर चलने से थक जाते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. राजधानी दिल्ली में एक अनोखा स्टार्टअप शुरू हुआ है, जहां लोगों को किराये पर पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट की सुविधा दी जा रही है.
खास बात यह है कि यह सर्विस भीड़भाड़ वाले बाजारों में उपलब्ध कराई जा रही है. इस स्टार्टअप का नाम CarryMen है, जहां असिस्टेंट ग्राहकों के खरीदे गए सामान को उठाने में मदद करते हैं. इसके अलावा वे शॉपिंग utiके दौरान दूसरी छोटी-मोटी जरूरतों में भी सहायता करते हैं. आइए जानते हैं इस अनोखी सर्विस के बारे में विस्तार से.

सामान उठाने के साथ मिलने वाली सुविधाएं

इस सर्विस में ग्राहकों का सिर्फ सामान ही नहीं उठाया जाएगा, बल्कि उन्हें कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी. अगर ग्राहक खरीदारी करते-करते थक जाता है तो असिस्टेंट वहीं बाजार में आराम करने के लिए फोल्डिंग कुर्सी भी उपलब्ध कराएगा. साथ ही गर्मी और बारिश से बचाव के लिए छाता, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, पावर बैंक और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं भी इस सर्विस में शामिल हैं.

 
 
 
 
 
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कितने पैसे देने होंगे?

ग्राहकों को यह सुविधा 79 रुपये में आधे घंटे के लिए मिलेगी. वहीं, 1 घंटे के लिए 119 रुपये, 2 घंटे के लिए 199 रुपये और 3 घंटे के लिए 289 रुपये देने होंगे. ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं. इस दौरान असिस्टेंट पूरे समय उनके साथ रहता है और सामान उठाने, दुकानों तक पहुंचाने, खाने की लाइन में लगने, पार्किंग या मेट्रो गेट तक छोड़ने और जरूरत पड़ने पर बैठने की जगह ढूंढने में मदद करता है.

एक असिस्टेंट अधिकतम 12 किलो तक वजन उठा सकता है. अगर सामान इससे ज्यादा हो, तो ग्राहक अतिरिक्त असिस्टेंट भी बुक कर सकते हैं. यह सेवा फिलहाल लाजपत नगर में उपलब्ध है और जल्द ही चांदनी चौक में भी शुरू की जा सकती है.

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CarryMen बना बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए मददगार

बताया जा रहा है कि CarryMen सर्विस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बुजुर्ग लोग और गर्भवती महिलाएं कर रही हैं. इसके अलावा छोटे बच्चों के माता-पिता भी इस सुविधा को काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे शॉपिंग आसान और आरामदायक हो जाती है. यह स्टार्टअप बच्चों के लिए स्ट्रोलर की सुविधा भी देता है, जिससे पैरेंट्स बिना किसी परेशानी के खरीदारी कर सकते हैं और बच्चों को भी संभाल सकते हैं. स्ट्रोलर सुविधा के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त प्रति घंटे का शुल्क देना होता है.

Published at : 26 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Lajpat Nagar Market Utility News Market Assistance Personal Shopping Helper
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