तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय थलापति के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में सियासी उथल-पुथल जारी है.AIADMK के चौथे विधायक एसाक्की सुबाया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. AIADMK विधायक ने मंगलवार (26 मई) को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और अपना त्यागपत्र सौंपा.

AIADMK के चार विधायकों ने छोड़ी पार्टी

दो दिन के भीतर एआईएडीएमके के चार विधायकों के बैक टू बैक इस्तीफे से और ज्यादा दलबदल होने और राज्य में कई विधानसभा उपचुनावों की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. सुबाया उन बागी विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने राज्य के पूर्व मंत्रियों सी. वी षणमुगम और एसपी. वेलुमणि का समर्थन किया था और 13 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) सरकार के पक्ष में मतदान किया था.

टीवीके में शामिल हुए

एआईएडीएमके के तीन विधायकों ने सोमवार (25 मई) को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और सत्तारूढ़ पार्टी टीवीके में शामिल हो गए थे. जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया, उनमें मरगथम कुमारवेल, पी. सत्यभामा और एस. जयकुमार शामिल थे. रिजाइन के बाद सभी ने टीवीके का दामन थाम लिया. आगामी उपचुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए इन तीनों को टीवीके का टिकट मिलने की संभावना है.

TVK ने जीतीं 107 सीटें

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके ने 233 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शुरुआत में 107 सीटें हासिल की थीं, जिसके बाद विजय ने तिरुची पूर्व सीट खाली कर दी थी. हालांकि, सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पार्टी पीछे रह गई, लेकिन उसे दूसरे दलों से समर्थन मिला.

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कांग्रेस भी सरकार में शामिल

कांग्रेस टीवीके के साथ आ गई और उसे सरकार में दो मंत्री पद दिए गए. वीसीके और आईयूएमएल सहित अन्य पार्टियां भी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बन गई, जबकि सीपीआई और सीपीआई (एम) ने सरकार के बाहर से बिना किसी शर्त के समर्थन दिया.

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