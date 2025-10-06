सिर्फ 15 दिन में वोटर कार्ड देने का दावा कर रहा चुनाव आयोग, जानें इसे कैसे कर सकते हैं ट्रैक?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ 15 दिन में वोटर कार्ड देने का दावा कर रहा चुनाव आयोग, जानें इसे कैसे कर सकते हैं ट्रैक?

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इलेक्शन कमिशन ने चुनावों को आसान बनाने के लिए वोटर कार्ड को महज 15 दिन में लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम कर रखा है.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 06 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Fast track voter ID card: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने चुनावों को बेहतर और आसान बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड को महज 15 दिन में ही वोटर्स तक पहुंचाने का इंतजाम कर रखा है. चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर वोटर लिस्ट पर एहम जानकारी दी है. इसमें वह बताते हैं कि वोटर कार्ड में बदलाव कराने और नया वोटर कार्ड बनवाने पर आपका कार्ड 15 दिन के अंदर ही आपके पास आ जाएगा.  
ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसने वोटर्स की आधी समस्या का समाधान कर दिया है. ऐसे में वोटर्स को अब कई दिनों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने ये सिस्टम 18 जून से ही शुरू कर दिया था. इस फास्ट-ट्रैक प्रणाली के तहत मतदाता पहचान पत्र यानी ईपीआइसी कार्ड (EPIC) केवल 15 दिनों के अंदर ही नए वोटरों तक पहुंच जाएगा. ये सुविधा उन सभी के लिए उपलब्ध है, जो नया कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर पुराने कार्ड में कोई बदलाव कराना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप किस तरह से अपने वोटर कार्ड को कर सकते हैं ट्रैक.

कैसे मिलेती है कार्ड बनने की जानकारी?
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर्स का कार्ड बनने के बाद जब उसे पोस्ट के जरिए भेजा जाता है तो वोटर्स को SMS के जरिए इस बारे में नोटिफाई कर दिया जाता है. ये पूरी प्रोसेस पहले मैनूअली हुआ करती थी लेकिन अब कार्ड बनने से लेकर ट्रैकिंग तक सब कुछ डिजिटली होने लगा है. इसे डिजिटली करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पूरी प्रोसेस काफी फास्ट और आसान हो गई है. 

कैसे करें एपलीकेशन ट्रैक  
आप भी घर बैठे ऑनलाइन अपने वोटर कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं.  वोटर आईडी कार्ड की एपलीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना है-
1. सबसे पहले आपको नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) https://voters.eci.gov.in/  पर जाना है.
2. इसके बाद अपना पासवर्ड और आईडी डालकर अकाउंट लॉगइन करना है.
3. फिर ट्रैक एपलीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. 
4. फिर फॉर्म भरने के बाद मिला रेफरेंस नंबर दर्ज करना है.
5. आखिर में अपना राज्य सेलेक्ट करके सबमिट करना है.
6. इसके बाद आपके सामने वोटर कार्ड का स्टेटस आ जाएगा.

इसे भी पढ़े :  वोटिंग से कितने दिन पहले तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम, जान लें नियम

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Election Commission Of India Voter-List Voter ID Card Gyanesh Kumar Bihar Assembly Election 2025 BIHAR ELECTION Voter Id Track
Embed widget