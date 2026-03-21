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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनहीं मिल रहा LPG सिलेंडर और इंडेक्शन भी पड़ रहा महंगा, ये 10 तरीके आएंगे खाना बनाने के काम?

नहीं मिल रहा LPG सिलेंडर और इंडेक्शन भी पड़ रहा महंगा, ये 10 तरीके आएंगे खाना बनाने के काम?

एयर फ्रायर का इस्तेमाल अब सिर्फ स्नेक्स तक सीमित नहीं है. इसमें बिना तेल के भी कई चीज बनाई जा सकती है. वहीं माइक्रोवेव ओवन जो आमतौर पर खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Mar 2026 06:58 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर पिछले कुछ समय से भारत में भी दिखाई दे रहा है. दरअसल भारत के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है और कहीं-कहीं लंबी लाइन तक लग रही है. कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री सीमित करने और घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव के बाद लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिलेंडर ना मिले तो खाना कैसे बनेगा. ऐसी हालत में लोग अब खाना बनाने के दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं. ताकि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो. खास बात यह है कि बाजार में कई ऐसे ऑप्शन मौजूद है, जिनकी मदद से बिना एलपीजी के भी खाना आसानी से बनाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और इंडक्शन भी महंगा पड़ रहा है तो कौन से 10 तरीके आपके खाना बनाने के लिए काम आएंगे. 

एयर फ्रायर और माइक्रोवेव में बना सकते हैं खाना 

एयर फ्रायर का इस्तेमाल अब सिर्फ स्नेक्स तक सीमित नहीं है. इसमें बिना तेल के भी कई चीज बनाई जा सकती है. वहीं माइक्रोवेव ओवन जो आमतौर पर खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें सब्जी, सूप, पास्ता जैसी डिशेज भी बनाई जा सकती है. 

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इलेक्ट्रिक राइस कुकर में भी बन सकता है खाना 

इलेक्ट्रिक राइस कुकर सिर्फ चावल तक सीमित नहीं रहा है. इसमें दाल, सब्जी, सूप, जैसी सभी चीजे आसानी से पकाई जा सकती है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो बिना ज्यादा मेहनत के खाना बनाना चाहते हैं. वहीं जिनको एलपीजी सिलेंडर के चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वह भी राइस कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

इंफ्रारेड और इलेक्ट्रिक स्टोव 

इंफ्रारेड कुकटॉप और इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट भी गैस का ऑप्शन बन सकते हैं. इन पर किसी भी तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि इंडक्शन के मुकाबले यह थोड़े ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. 

इलेक्ट्रिक कैटल भी है मददगार 

छोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक केतली भी काफी उपयोगी साबित हो होती है. इसमें पानी गर्म करने के अलावा हल्की-फुल्की खाने की चीजें बनाई जा सकती है. 

सोलर कुकर भी है अच्छा ऑप्शन 

जहां धूप अच्छी आती है, वहां सोलर कुकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें खाना धीरे-धीरे पकता है, लेकिन ईंधन की कोई जरूरत नहीं होती है. सोलर चूल्हे में आग लगने का डर भी नहीं रहता है और न ही इसमें बिजली के झटके का खतरा होता है. 

बायोमास पेलेट स्टोव

कई जगह पर लोग लकड़ी या कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल भी करते हैं. इसके अलावा रॉकेट स्टोर और बायोमास पेलेट स्टोर जैसे ऑप्शन भी सामने आ रहे हैं. जिनमें कम ईंधन में ज्यादा गर्मी मिलती है और सिलेंडर की किल्लत में खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. 

पोर्टेबल गैस स्टोव 

ब्यूटेन कार्ट्रिज स्टोव छोटे और पोर्टेबल होते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. यह खासतौर पर इमरजेंसी या ट्रेवल के दौरान काम आते हैं. ऐसे में इसे एलपीजी की दिक्कत के समय भी उपयोग में लिया जा सकता है. 

बायोगैस स्टोव 

अगर आप गांव में रहते हैं, आपके पास जैविक कचरा पर्याप्त मात्रा में है तो खाना बनाने के लिए बायोगैस स्टोव भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें एक छोटे प्लांट के जरिए मीथेन गैस बनाई जाती है, जिसे पाइप के जरिए स्टोव तक पहुंचाया जाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Shortage Cooking Without Gas LPG Alternatives In India
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