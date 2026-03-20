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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?

कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?

Udgam Portal Unclaimed Money: पुराने बैंक खातों में पड़ा पैसा अनजाने में अनक्लेम्ड रह जाता है. अब आप RBI के UDGAM पोर्टल के जरिए घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कहीं कोई राशि फंसी तो नहीं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 Mar 2026 01:04 PM (IST)
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Udgam Portal Unclaimed Money:कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे पुराने बैंक अकाउंट छोड़ देते हैं. कभी सैलरी अकाउंट बंद नहीं कराया, कभी किसी शहर से शिफ्ट हुए और अकाउंट वहीं रह गया. धीरे धीरे वो अकाउंट दिमाग से निकल जाता है, लेकिन उसमें पड़ा पैसा वहीं रहता है. ऐसे ही अनक्लेम्ड अमाउंट को लेकर अब RBI लोगों को अलर्ट करता रहता है. 

जिससे कोई भी अपना पैसा यूं ही न भूल जाए. अगर आपको भी शक है कि कहीं आपके नाम पर पैसा अटका हो सकता है. तो अब उसे ढूंढना मुश्किल नहीं रहा. सही तरीके से चेक करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके किसी पुराने अकाउंट में पैसे पड़े हैं या नहीं.

घर बैठे ऐसे करें अनक्लेम्ड अमाउंट चेक

अब इसके लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. RBI ने UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है. जहां आप आसानी से अपने नाम पर पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पोर्टल https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है. 

उसके बाद लॉगिन करके ‘Individual’ ऑप्शन चुनें. फिर अपना नाम, बैंक का नाम या ‘All’ सिलेक्ट करके जरूरी डिटेल भरें. जैसे ही आप सर्च करेंगे सिस्टम आपको बता देगा कि आपके नाम पर किसी बैंक में कोई अनक्लेम्ड पैसा है या नहीं.

यह भी पढ़ें: घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?

एक ही जगह मिल जाएगी कई बैंकों की जानकारी

UDGAM पोर्टल की सबसे खास बात यही है कि यहां कई बैंकों का डेटा एक साथ मिल जाता है. यानी आपको अलग अलग बैंकों में जाकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक ही जगह से आप अपनी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं. इससे समय भी बचता है और प्रोसेस भी आसान हो जाता है. खासकर उन लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद है जिनके कई अकाउंट रहे हैं या जिन्हें सही से याद नहीं कि पैसा किस बैंक में छूट गया था.

ऐसे वापस मिल सकता है आपका पैसा

अगर सर्च में पता चलता है कि आपके नाम पर किसी बैंक में पैसा पड़ा है. तो उसे वापस लेना भी आसान है. इसके लिए आपको संबंधित बैंक की ब्रांच में जाकर क्लेम करना होगा. वहां आपको आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे KYC डॉक्यूमेंट देने होंगे. बैंक वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस शुरू करता है और कुछ समय में आपका पैसा ब्याज के साथ आपके एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इस तरह आप बिना ज्यादा परेशानी के अपना भूला हुआ पैसा वापस पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Utility News RBI UDGAM Portal Unclaimed Money
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