कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?

Udgam Portal Unclaimed Money:कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे पुराने बैंक अकाउंट छोड़ देते हैं. कभी सैलरी अकाउंट बंद नहीं कराया, कभी किसी शहर से शिफ्ट हुए और अकाउंट वहीं रह गया. धीरे धीरे वो अकाउंट दिमाग से निकल जाता है, लेकिन उसमें पड़ा पैसा वहीं रहता है. ऐसे ही अनक्लेम्ड अमाउंट को लेकर अब RBI लोगों को अलर्ट करता रहता है.

जिससे कोई भी अपना पैसा यूं ही न भूल जाए. अगर आपको भी शक है कि कहीं आपके नाम पर पैसा अटका हो सकता है. तो अब उसे ढूंढना मुश्किल नहीं रहा. सही तरीके से चेक करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके किसी पुराने अकाउंट में पैसे पड़े हैं या नहीं.

घर बैठे ऐसे करें अनक्लेम्ड अमाउंट चेक

अब इसके लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. RBI ने UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है. जहां आप आसानी से अपने नाम पर पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पोर्टल https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है.

उसके बाद लॉगिन करके ‘Individual’ ऑप्शन चुनें. फिर अपना नाम, बैंक का नाम या ‘All’ सिलेक्ट करके जरूरी डिटेल भरें. जैसे ही आप सर्च करेंगे सिस्टम आपको बता देगा कि आपके नाम पर किसी बैंक में कोई अनक्लेम्ड पैसा है या नहीं.

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एक ही जगह मिल जाएगी कई बैंकों की जानकारी

UDGAM पोर्टल की सबसे खास बात यही है कि यहां कई बैंकों का डेटा एक साथ मिल जाता है. यानी आपको अलग अलग बैंकों में जाकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक ही जगह से आप अपनी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं. इससे समय भी बचता है और प्रोसेस भी आसान हो जाता है. खासकर उन लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद है जिनके कई अकाउंट रहे हैं या जिन्हें सही से याद नहीं कि पैसा किस बैंक में छूट गया था.

ऐसे वापस मिल सकता है आपका पैसा

अगर सर्च में पता चलता है कि आपके नाम पर किसी बैंक में पैसा पड़ा है. तो उसे वापस लेना भी आसान है. इसके लिए आपको संबंधित बैंक की ब्रांच में जाकर क्लेम करना होगा. वहां आपको आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे KYC डॉक्यूमेंट देने होंगे. बैंक वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस शुरू करता है और कुछ समय में आपका पैसा ब्याज के साथ आपके एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इस तरह आप बिना ज्यादा परेशानी के अपना भूला हुआ पैसा वापस पा सकते हैं.

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